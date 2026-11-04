Tento elektrický šroubovák je hitem Kickstarteru: AI vám doporučí, jaky typ nástavce použít

- Elektrický šroubovák Arrowspace S1 se stal obřím hitem na platformě Kickstarter
- Tvůrcům se povedlo vybrat více než desetinásobek původně požadované částky
- Tento pomocník používá prvky, jaké jste u šroubováku asi ještě neviděli
Zatímco dříve musela být každá nová elektronika smart, tedy chytrá, současná doba se posunula směrem k umělé inteligenci. Kdo u svého nového produktu nepoužije AI, jako by ani neexistoval, a výrazně tím snižuje své šance na úspěch. Elektrický šroubovák Arrowspace S1 na umělou inteligenci vsází také a jde o dokonalého pomocníka pro všechny domácí kutily.
Elektrický šroubovák dotažený k dokonalosti
Na trhu existuje několik typů šroubů a ne vždy je snadné najít vhodný nástavec neboli bit. Stačí, abyste vybrali neodpovídající velikost nebo typ a ve snaze šroub povolit či naopak přitáhnout ho můžete velmi snadno zničit tím, že mu vyhlodáte hlavu. Takové šrouby jsou poté prakticky nepoužitelné a k jejich odstranění je často nutné použít speciální doplňky.
Právě volba vhodného bitu je doménou elektrického šroubováku Arrowspace S1. V jeho horní části se nachází integrovaná kamera, kterou namíříte na šroub a software za pomoci umělé inteligence přesně rozpozná jeho typ i velikost. Přímo v sadě se nachází 52 jednotlivých bitů, takže rozhodně bude z čeho vybírat a držák bitů je magnetický, což výrazně usnadňuje práci.
Kamera, displej a aplikace
Kamera v horní části šroubováku je doplněna o vysouvací sondu – díky ní bude vždy ve správné vzdálenosti a dokáže ideálně zaostřit na šroub. Software vyhodnotí hlavu šroubu a přesně určí jeho typ i velikost. To ale není vše. Aby bylo snadné bit najít, po jeho určení se v sadě rozsvítí přihrádka, kde se nachází, a uživatel se navíc nemusí spoléhat jen na aplikaci v telefonu.
Kufřík s bity a šroubovákem je vybaven malým barevným displejem, kde se uživatel dozví stejné informace jako v aplikaci. Další malý displej se nachází přímo na šroubováku a ten zobrazuje stav baterie, nastavený utahovací moment a směr otáčení. Velmi zajímavou funkcí je také automatické nastavení utahovacího momentu.
Špatně zvolený moment může hlavu šroubu zničit, což by se ale se šroubovákem Arrowspace S1 nemělo stát. Software totiž umí identifikovat také spojovací prvek, na základě čehož nastaví vhodný utahovací moment v rozsahu od 0,1 do 1 Nm a ten je možné upravovat také manuálně. Baterie má kapacitu 600 mAh a výdrž by měla být až 90 minut (nebo práce s 900 šrouby).
Cena a dostupnost
Cíl kampaně na Kickstarteru byl pouhých 11 469 dolarů (zhruba 250 tisíc korun), nicméně k dnešnímu dni se vybralo 190 061 dolarů (4,1 milionu korun). To ukazuje, že je o tento šroubovák obrovský zájem, a kutilové už se nemohou dočkat, až se k nim tato všestranná sada – určená primárně pro přesnou práci s elektronikou, hodinkami či brýlemi – dostane.
Co se týče cen, tak samotný šroubovák by měl po uvedení do prodeje stát zhruba 79 dolarů (2 090 Kč včetně DPH) a kompletní balíček s pouzdrem Smart Case a 52 bity bude stát kolem 129 dolarů (3 390 Kč včetně DPH). K dispozici budou také různé doplňky (magnetická podložka, obal na pouzdro a podobně) a první dodávky by měly začít v dubnu 2027.