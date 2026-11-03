Chystáte se na hřebenovku? Ve Windy se vyplatí sledovat víc než ikonku počasí

- Windy spojuje předpovědní modely, radar i webkamery a ukáže víc než sluníčko u soboty
- Podrobnější modely lépe zachytí tvar hor a údolí, přesné místo odpolední bouřky ale zůstává nejisté
- Pár dní předem sledujte shodu modelů, ráno před odchodem radar a webkamery
Když si před túrou vyhledáte počasí pro obec v údolí, sluníčko v předpovědi může být zavádějící. Na hřebeni bývá větrněji, mraky tam někdy vydrží celý den a před odpolední bouřkou se hůř hledá úkryt. V českém Windy si můžete počasí prohlédnout přímo na mapě a porovnat předpovědi několika meteorologických center. K dispozici jsou i radar, měření meteorologických stanic a záběry z webkamer.
Jedna předpověď ale může na odpoledne hlásit déšť a druhá pro stejné místo a čas slibovat sucho. Vybrat si tu slunečnou je lákavé, jenže právě takové rozdíly ukazují, že vývoj počasí zůstává nejistý. Vyplatí se proto vědět, proč se předpovědi rozcházejí a co z nich před túrou vyčíst. Několik dní předem pomůže srovnání modelů, ráno před odchodem zase radar a aktuální záběry z hor.
Za Windy.com stojí Ivo Lukačovič, zakladatel Seznamu. Projekt vznikl v roce 2014 a jeho základní verzi dnes můžete zdarma používat v prohlížeči i jako aplikaci pro Android a iPhone. V obchodech hledejte vývojáře Windyty, SE, protože podobně pojmenovaných meteorologických aplikací je víc.
Proč se předpovědi pro stejný kopec rozcházejí
Předpovědní modely ve Windy pocházejí od meteorologických center a v nabídce je najdete pod zkratkami jako ECMWF, GFS nebo ICON. Každý z nich z měření stanic, družic a dalších zdrojů sestaví popis současné atmosféry a pomocí fyzikálních rovnic počítá její další vývoj. Liší se přitom tím, jak zpracovávají naměřené údaje a jak počítají vznik oblačnosti, srážek nebo promíchávání vzduchu.
Atmosféru model rozděluje do prostorové sítě, jejíž rozlišení v kilometrech udává přibližnou vzdálenost mezi sousedními body, a drobnější děje zjednodušuje. V hrubší síti se terén vyhlazuje: kopce v ní vycházejí nižší a údolí mělčí, takže model počítá teplotu, vítr i srážky pro zjednodušenou podobu krajiny.
Rozdíl mezi předpověďmi má někdy prozaičtější důvod: modely se přepočítávají v různých časech, takže jeden už zohledňuje novější měření, zatímco druhý na aktualizaci teprve čeká.
Malé nepřesnosti ve výchozím stavu se navíc během výpočtu mohou zvětšovat, a proto s delším předstihem obecně ubývá jistoty v detailech. Záleží však i na situaci: předpovědět několik dní ustáleného počasí může být snazší než určit přesné místo zítřejší přeháňky.
Co znamenají názvy v nabídce
Globální modely počítají počasí kolem celé planety, regionální se podrobněji věnují menšímu území a na jeho hranicích přebírají údaje z větších modelů.
|Model ve Windy
|Co přináší při plánování
|ECMWF
|Evropský globální model pro přehled vývoje v dalších dnech, například příchodu fronty
|GFS
|Americký globální model, jehož předpověď lze porovnat například s evropským ECMWF
|ICON-D2
|Regionální model německé DWD s rozlišením kolem 2 km pro krátký výhled v části střední Evropy
|ALADIN
|Regionální model Českého hydrometeorologického ústavu pro počasí v Česku; body jeho výpočetní sítě jsou od sebe vzdálené 2,3 km
|meteoblue AI
|Předpověď pro konkrétní místo kombinující více modelů i podle jejich předchozí úspěšnosti
Nabídka se může lišit podle pokrytí modelů a délky výhledu. Vedle ICON-D2 existují také globální ICON a evropský ICON-EU, které pracují s jiným rozlišením.
Pár dní předem rozhoduje shoda modelů
Několik dní před výletem jde hlavně o celkový vývoj: jestli přijde fronta, kdy se ochladí a zda zesílí vítr. Právě na něm se nejlépe pozná, jak moc se modely shodují. První představu dá srovnání globálních modelů ECMWF a GFS.
Porovnání předpovědí v detailu místa zobrazí výstupy modelů vedle sebe, takže hned vyniknou rozdíly v načasování a množství srážek i v síle větru.
Když všechny modely čekají déšť, ale jeden od poledne a druhý až večer, shodují se na zhoršení počasí a rozcházejí se jen v jeho načasování. Pro dopolední výstup na hřeben je to menší komplikace než pro celodenní přechod, ze kterého nejde rychle sestoupit. Pokud jeden model hlásí vydatné srážky a ostatní sucho, vyplatí se přepnout z detailu místa na mapu. Na ní je vidět, jestli se déšť týká celého kraje, nebo jen části trasy, a třeba i to, že dešťové pásmo prochází jen o kus vedle.
Když dva modely ze čtyř hlásí déšť, neznamená to ještě padesátiprocentní šanci, že zaprší. Pravděpodobnost deště meteorologové odhadují například z ansámblových předpovědí. Jeden model spouštějí opakovaně s mírně odlišnými výchozími podmínkami či nastavením a sledují, kolik z těchto variant předpovídá, že na daném místě za sledované období naprší více než stanovené množství.
Windy u jednotlivých dnů nabízí také ukazatel předvídatelnosti ze systému meteoblue. Jeho barvy a procenta vyjadřují, jak jistá je předpověď, ne jak pravděpodobný je déšť. Vysokou předvídatelnost tak může mít i vytrvalý déšť a zelená barva pak spolehlivě slibuje deštivý den místo pohody na hřebeni.
Den před túrou: vítr a mraky na hřebeni
Blíž k času dojezdu získávají váhu regionální modely ALADIN a ICON-D2. Jejich jemnější síť podrobněji zachytí terén i místní vývoj počasí, takže pomůže určit oblast, kde se odpoledne začnou tvořit přeháňky. Konkrétní bouřkovou buňku však model může umístit o pár kilometrů vedle vaší trasy a podmínky na jednotlivém vrcholu odhaduje jen přibližně.
Detail místa ukazuje, jak se v čase mění teplota, srážky a vítr. U větru má pro hřebenovku větší význam předpověď nárazů než průměrná rychlost, protože ukáže, jak silně má nahoře foukat v nejhorších chvílích. Meteogram navíc rozkládá oblačnost podle výšky, takže prozradí, jestli mraky leží nízko u hřebene, nebo vysoko nad ním.
Den předem patří do plánování také výstrahy ČHMÚ, protože silný vítr nebo bouřky mohou na hřebeni rozhodnout o trase, i když ikonka počasí vypadá příznivě.
Kdo plánuje delší trasy pravidelně, ocení placené Windy Premium. Nabízí předpověď rozepsanou po jednotlivých hodinách, častější aktualizace modelů, podrobnější mapy a plánovač tras. Pro občasný výlet vystačí bezplatná verze.
Ráno před odchodem: radar, družice a kamery
Ráno před túrou se na radaru podívejte, kde právě padají srážky a jak jsou silné. Animace navíc ukáže jejich dosavadní pohyb, takže u postupujícího dešťového pásma pomůže odhadnout, zda se blíží k cíli výletu. Modelová mapa naproti tomu zobrazuje vypočítanou předpověď, která se od skutečného vývoje může lišit.
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Windy umí radarovou animaci prodloužit i do blízké budoucnosti. Pohyb srážek přitom odhaduje z předchozích snímků, takže má své meze hlavně u nových nebo rychle sílících bouřek. Prázdný radar ráno proto ještě nevyvrací, že odpoledne bude bouřit.
Mlhu a nízkou oblačnost odhalí družicové snímky a webkamery. Aktuální záběr z horské chaty může ukázat, že vrchol už leží nad mraky, zatímco dole zůstává šedivo, nebo naopak že výhled končí v nejbližším mraku. Záleží ale na tom, kdy byl záběr pořízen, protože nízká oblačnost se během dopoledne může rozpustit nebo zvednout.
Které předpovědi tedy věřit?
Nejvíc můžete věřit vývoji, na kterém se modely shodují i po dalších aktualizacích a který potvrdí ranní pozorování z radaru, stanic a kamer. Když se předpovědi rozcházejí ještě večer před túrou, bývá rozumnější naplánovat kratší trasu s možností sestupu a ráno ji podle aktuální situace případně prodloužit, než hledat jediný model, který slibuje celý den slunce nad hlavou.