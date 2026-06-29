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- Na iOS přichází jedna z nejpřesnějších aplikací na předpověď počasí
- Jmenuje se Počasí Meteocentrum, a vyvinul ji tuzemský portál Meteocentrum.cz
- Díky ní budete na minutu přesně vědět, kdy ve vašem okolí začne pršet
Aktuální horké dny i noci vyloženě vybízejí ke stažení nějaké přesné aplikace na předpověď počasí a vyhlížet blahodárný déšť. Počasí Meteocentrum (Meteosource Weather a Radar) od portálu Meteocentrum.cz je jednou z nejpřesnějších aplikací tohoto typu a po Androidu nyní konečně přichází i na iOS. Předpoví vám déšť na minutu přesně a má i další praktické funkce.
Nejlepší aplikace na počasí v Česku?
Mobilních aplikací pro předpovídání počasí je nespočet a nějakou má v telefonu pravděpodobně každý uživatel. Některé jsou velmi přesné, jiné zase méně a další nabízí například unikátní funkce, které nikde jinde nenajdete. Česká aplikace Počasí Meteocentrum od portálu Meteocentrum.cz by se dala označit za nejvhodnější aplikaci pro počasí v Česku.
Jako jedna z mála totiž nenabízí jen klasickou hodinovou předpověď, ale i minutovou, a to znamená, že umí předpovědět déšť na minutu přesně. To je v dnešní době čím dál více vyhledávaná funkce, protože uživatelé chtějí zkrátka vědět, jestli si mohou například v nadcházejících 15 minutách zajít do obchodu bez toho, aby promokli i s nákupem.
Přesná předpověď s využitím AI
V dnešní době se bez umělé inteligence neobejde takřka nic a samozřejmě to platí i pro modely předpovídající počasí. Aplikace Počasí Meteocentrum sází na kombinaci vlastních meteorologických modelů, umělé inteligence se strojovým učením a hyperlokálního dopočítávání dat v reálném čase. Výsledkem je předpověď deště na minutu přesně.
Aplikace své předpovědi aktualizuje každých deset minut a dle tvůrců je v rámci předpovědi na nadcházející dny díky zapojení AI se strojovým učením o 10 % přesnější než běžně dostupné konkurenční platformy. Výsledky jsou zpřesňovány pomocí detailního 3D orografického modelu Česka, takže aplikace dokáže dopočítat specifika v terénu a bere v potaz kopce, údolí i zástavbu.
Zdarma i v placené verzi
Aplikace Počasí Meteocentrum od portálu Meteocentrum.cz, která vám na minutu přesně předpoví začátek i konec deště ve vašem okolí, dorazila do obchodu App Store pro iOS. K dispozici je zdarma, ale za 39 Kč měsíčně lze získat přístup k některým exkluzivním funkcím (podrobné animované mapy, pokročilé widgety, globální radarové předpovědi).
Aplikace nabízí také hodinovou předpověď na celý týden, včasná upozornění na blížící se déšť, radarové mapy z kombinovaného modelu a vyhodnocení aktuálních podmínek pro různé aktivity. Kromě iOS je Počasí Meteocentrum nějakou dobu k dispozici také na Androidu, a to v obchodě Google Play.