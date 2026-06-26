Tropické teploty a mobily: čeká nás extrémní vedro, na tohle si rozhodně dejte pozor

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- Apple i Google u telefonů počítají s používáním při okolní teplotě zhruba 0 až 35 °C
- Přehřátý telefon se obvykle chrání sám: ztmaví displej, sníží výkon nebo zastaví nabíjení
- Baterii nejvíc zatěžuje přímé slunce, navigace, mobilní data a nabíjení ve stejnou chvíli
- Lednice ani mrazák nepomohou, bezpečnější je stín, sundaný kryt a pár minut klidu
Stačí obyčejná cesta na dovolenou. Telefon sedí v držáku za čelním sklem, běží na něm navigace, displej svítí naplno a z autozásuvky vede nabíjecí kabel. Do toho slabší signál za městem, občasné 5G, horký vzduch v kabině a slunce přímo na tělo telefonu. Na pohled normální používání. Pro baterii a chlazení je to ale velmi náročná kombinace.
Podobně to funguje u vody. Telefon leží na dece, chvilku fotí, pak natáčí video, potom se schová do průhledného pouzdra nebo pod ručník. Jedno horké odpoledne ho většinou nezničí. Horší je opakování. Dopad na baterii se nemusí projevit hned, ale po čase může telefon vydržet méně, nabíjet se pomaleji a častěji snižovat výkon ve chvíli, kdy by se vám to hodilo nejméně.
Tento víkend nás navíc čekají extrémní tropické teploty, proto je dobré si připomenout, co rozhodně (ne)dělat s chytrým telefonem.
Co znamená teplotní limit 35 °C
Apple u iPhonu uvádí, že je určený pro používání při okolní teplotě 0 až 35 °C. Podobný rozsah najdete také v bezpečnostních informacích k Pixelům. Okolní teplota ale neznamená teplotu baterie, skleněných zad ani kovového rámu. Telefon může být na dotek výrazně teplejší než vzduch kolem něj.
Teplo navíc nevzniká jen ze slunce. Navigace průběžně pracuje s GPS, mapami, mobilními daty a rozsvíceným displejem. Fotoaparát při delším videu zaměstná snímač i zpracování obrazu. Hra nebo videohovor přidá čip a grafiku. Nabíjení k tomu přihodí další teplo. V zimě si toho často nevšimnete, protože okolí pomáhá telefon ochlazovat. V létě se jeho vnitřní teplota dostane k ochranným limitům mnohem snadněji.
Většina smartphonů nemá ventilátor. Teplo rozvádí přes vnitřní konstrukci, rám a záda do okolí. Když je kolem horký vzduch, telefon leží v tlustém krytu nebo na něj pálí slunce, odvod tepla se zhorší. Proto se stejná navigace chová jinak doma na stole a jinak v autě za sklem.
Vypnuté nabíjení není chyba, ale obrana
Přehřátý telefon se obvykle nejdřív pokusí ochránit sám. Google u Pixelů popisuje, že zařízení může snížit výkon procesoru, zpomalit nabíjení, vypnout blesk nebo fotoaparát, omezit mobilní data včetně 5G a přejít do úsporného režimu. Samsung ve své nápovědě k telefonům Galaxy zmiňuje i slabý signál, hotspot, rychlé a bezdrátové nabíjení nebo poškozený kabel.
Uživatel to pozná jednoduše: hra se začne sekat, navigace reaguje pomaleji, displej ztmavne a nabíječka jako by přestala fungovat. Telefon tím omezuje činnosti, které dál zvyšují teplotu. Tlačit v tu chvíli jas na maximum, pokračovat v natáčení nebo hledat silnější adaptér situaci spíš zhorší.
Auto je pro telefon nejhorší letní místo
V autě se potká skoro všechno, co telefonu nesvědčí. Přímé slunce přes sklo, vysoký jas, navigace, mobilní data, občas horší signál a nabíjení. Pokud je držák vysoko u čelního skla, telefon je v části kabiny, která se ohřívá nejrychleji.
Zaparkované auto je ještě horší. Měření Arizona State University ukázalo, že v autech stojících na slunci dosáhla po hodině průměrná teplota v kabině zhruba 47 °C. Palubní deska měla v průměru asi 69 °C. To jsou hodnoty mimo podmínky, pro které výrobci běžné používání telefonu doporučují.
Při jízdě pomůže přesunout držák mimo přímé slunce, ideálně níž nebo blíž k proudění vzduchu z klimatizace. Když telefon ztmaví displej nebo odmítne nabíjení, odpojte kabel a nechte ho chvíli být. Při odchodu z auta ho nenechávejte na sedačce, v přihrádce ani na palubní desce. Kapsa nebo batoh mimo rozpálenou kabinu jsou pro něj lepší.
U vody škodí i dobrý úmysl
Vodotěsné pouzdro, igelitový obal nebo ručník často vypadají jako ochrana. Před stříkající vodou pomohou, jenže zároveň zhorší chlazení. Průhledný sáček se na slunci ohřeje a pod ručníkem se teplo hůř odvádí, zvlášť když telefon předtím delší dobu fotil, natáčel nebo pracoval s mobilními daty.
Voděodolnost navíc neznamená, že telefon zvládne všechno. Slaná voda, chlor, písek a opalovací krém jsou pro těsnění a konektory horší než čistá voda v laboratorním testu. Rozdíl mezi IP54, IP67 a IP68 se proto vyplatí znát dřív, než telefon skončí u bazénu nebo v písku.
Po kontaktu s vodou nespěchejte s nabíjením. Pokud telefon hlásí vlhkost v konektoru, varování neobcházejte. Nechte port vyschnout a nepomáhejte si kovovým předmětem, fénem ani horkým vzduchem. U vody je pro telefon nejlepší obyčejný stín a kratší používání.
Nabíjení nechte na chladnější chvíli
Baterie v telefonu stárne časem, používáním a teplotou. Horko jí nesvědčí hlavně tehdy, když je telefon dlouho připojený k nabíječce nebo se snaží rychle dobít. Moderní telefony si proto nabíjení hlídají samy a při vyšší teplotě ho mohou zpomalit nebo dočasně omezit.
Není potřeba dělat z nabíjení letní matematiku. Důležitější je vyhnout se nejhorší situaci: rozpálený telefon, přímé slunce a snaha rychle ho dostat na 100 %. Pokud váš Android nebo iPhone umí limit nabíjení, může se v létě hodit hlavně ve dnech, kdy telefon dlouho připojen k nabíječce.
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Bezdrátové nabíjení je pohodlné, ale v horku bývá horší než kabel. Část energie se při přenosu ztratí jako teplo a tlustý kryt odvod tepla ještě zhorší. Neznamená to, že máte bezdrátovou podložku odložit do šuplíku. Jen ji nenechávejte jako první volbu v rozpáleném autě nebo u telefonu, který je už na dotek horký.
Do lednice telefon nedávejte
Když telefon ukáže teplotní varování, pomůže jednoduchý postup: odpojte nabíječku, zavřete náročnou aplikaci, sundejte tlustý kryt a přesuňte zařízení do stínu. Pokud je hodně horké, vypněte ho a dejte mu pár minut klidu.
Lednice, mrazák, led, mokrý ručník ani studená voda nejsou dobrý nápad. Prudká změna teploty může způsobit kondenzaci vlhkosti a přidat problém, který předtím neexistoval. Telefon má chladnout postupně, na suchém místě a bez zátěže.
Nepomohou ani aplikace, které slibují rychlé ochlazení telefonu. Různé nástroje typu CPU Monitor na Google Play umí zobrazit teplotu baterie, využití procesoru nebo zavřít některé procesy na pozadí. To může snížit zátěž, ale neodvede teplo z rozpáleného telefonu ležícího na slunci. Fyziku žádná aplikace nepřeskočí.
Servis řešte až ve chvíli, kdy se telefon silně zahřívá i v pokojové teplotě bez náročného používání, opakovaně se vypíná, neobvykle rychle vybíjí nebo se začne odlepovat zadní kryt. Nafouklou baterii nemačkejte, nepropichujte a zařízení dál nenabíjejte. To už není letní nepohodlí, ale bezpečnostní problém.
Krátké vedro telefon obvykle zvládne. Nejvíc mu pomůžete tím, že ho nenecháte dojít až k varování. Méně slunce, méně nabíjení pod zátěží a pár minut klidu ve správnou chvíli udělají pro baterii víc než výkonnější adaptér nebo zázračná aplikace.
Tropické teploty a mobilní síť: Co musí řešit operátoři
Extrémní teploty neovlivňují jen telefony, ale také infrastrukturu mobilních sítí. Vysílače, datová centra i dohledová pracoviště fungují nepřetržitě a jejich technologie produkují teplo i samy o sobě, informuje na svém blogu operátor O2.
Během horkých dnů operátoři věnují zvýšenou pozornost zejména:
- chlazení technologických lokalit,
- monitorování teplot zařízení,
- záložnímu napájení,
- spotřebě energie,
- vytížení sítě v turistických oblastech a na akcích.
Síťové technologie jsou navrženy pro provoz i při velmi vysokých teplotách, přesto je důležitý nepřetržitý dohled. Moderní dohledová centra sledují stav jednotlivých prvků sítě v reálném čase a dokážou rychle reagovat na případné komplikace.
V létě mobilní síť navíc bývá více vytížená. Toto období znamená přesuny lidí na koupaliště, festivaly, kempy nebo do turistických oblastí. Na místech, kde se běžně pohybuje sotva několik stovek lidí, se jich mohou během víkendu sejít deseti tisíce. Právě během hudebních festivalů nebo sportovních akcí mohou datové přenosy několikanásobně vzrůst oproti běžnému provozu.