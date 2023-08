Televize sbalená na cesty: LG prodává kufr s vestavěnou 27″ obrazovkou

Využili byste na cestách 27 ″ přenosnou obrazovku?

LG začíná prodávat chytrý displej integrovaný do kufru

Poradí si nejen s videoobsahem, ale i s nenáročnými hrami

Společnost LG byla ve světě smartphonů známá především svojí odvahou zkoušet nové věci, i když se nemusely nutně setkat s pozitivním přijetím – vzpomeňme například na kožená záda, duální nebo prohnuté displeje, modulární či rolovací konstrukce apod. Bohužel, kvůli slabým prodejům telefonů prodělávala kalhoty, a proto se rozhodla tohoto segmentu vzdát. Experimentátorský duch jí ale zjevně zůstal, což nejlépe dokazuje „televizor“ LG StanbyME Go.

Televizor sbalený do kufru

LG nyní uvádí na trh přenosný displej LG StanbyME Go, který je celý zabudovaný do kufru s rukojetí, takže si jej můžete vzít prakticky kamkoliv – na hotelový pokoj, do kempu, na pláž nebo klidně k táboráku. Díky unikátnímu stojánku a otevřenému systému webOS není uživatel omezen pouze na sledování oblíbených pořadů a seriálů, ale zvládne toho mnohem víc.

Po technické stránce nevymýšleli v LG nic světoborného, uvnitř kufru najdete základní 27″ LCD obrazovku s Full HD rozlišením, obnovovací frekvencí 60 Hz a dotykovou vrstvou. Díky unikátnímu stojánku lze displej v kufru postavit různými způsoby – na šířku, na výšku, nebo dokonce naležato. V posledním módu oceníte dotykovou plochu, díky které lze na zařízení hrát jednoduché stolní hry, například dámu nebo šachy. Kromě dotykové obrazovky lze zařízení ovládat přiloženým dálkovým ovládáním.

A jak na displej dostanete obsah? K dispozici je několik možností. Tou nejjednodušší je připojit obrazovku k Wi-Fi a poté díky otevřenému operačnímu systému používat aplikace oblíbených videoslužeb, jako je Netflix, Disney+, AppleTV+, YouTube apod. Obsah nicméně můžete na displej poslat i zvenčí, obrazovka umí bezdrátově zrcadlit obraz z jiných zařízení, přičemž nechybí ani podpora protokolu Apple AirPlay. Teoreticky by mělo být možné LG StanbyME Go využít i jako monitor k počítačovým prostředím Samsung DeX nebo Motorola Ready For u vlajkových smartphonů.

K LG StandbyME Go lze připojit jiná zařízení i fyzicky – pro vstup jsou zde k dispozici porty HDMI a USB-A, pro výstup 3,5mm port na sluchátka. V kufru se rovněž nachází sestava čtyř reproduktorů s výkonem 20 wattů a podporou Dolby Atmos. Celé zařízení je pak napájeno akumulátorem, který by měl „utáhnout“ až 3 hodiny provozu.

Cena a dostupnost

LG začíná v těchto dnech pro přenosnou obrazovku StandbyME Go přijímat předobjednávky, pro USA je cena stanovena na 999 dolarů (asi 26 700 korun s DPH). Ti, kdo si ji předobjednají do 27. srpna, získají zdarma reproduktor LG XBOOM 360 Bluetooth Speaker v hodnotě 250 USD (asi 6 700 korun s DPH).