TCL ukázalo dva nové smartphony. Mají dobrý poměr cena/výkon, přesto si je nekoupíte

V našich končinách je čínská firma TCL známá nejen díky televizím, ale i díky chytrým telefonům. Na náš trh nově míří dva nové modely z letošní „desítkové“ řady – konkrétně se jedná o TCL 10 Plus a TCL 10 SE. Nejen svou cenou, ale také výbavou míří do střední třídy a nutno dodat, že se nejedná o vůbec špatné kousky, zvláště přihlédneme-li k dobrému poměru ceny & výkonu. Největším záporem aktuálně zůstává jejich nedostupnost – uvedení do prodeje je totiž naplánováno až na poslední kvartál tohoto roku.

TCL 10 Plus

Hlavním lákadlem smartphonu TCL 10 Plus je 6,47palcový zakřivený AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a poměrem stran 19,5:9. Displej má integrovanou čtečku otisků prstů, jeho obraz vylepšuje technologie NXTVISION a rovněž má certifikaci HDR 10 od Netflixu. O dostatek výkonu se stará osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 665 v kombinaci se 6 GB operační paměti a 64GB úložištěm.

Celodenní výdrž zajistí baterie o kapacitě 4500 mAh s rychlým nabíjením. Nechybí ani technologie NFC pro mobilní platby či biometrické zabezpečení kombinující čtečku otisků prstů v displeji a odemknutí obličejem. K dispozici je i funkce Super Bluetooth, díky níž lze k mobilu připojit až čtyři Bluetooth reproduktory nebo sluchátka najednou. Operačním systémem je aktuální Android 10.

Fotoaparáty na zadní straně jsou rovnou čtyři: hlavní snímač nabídne rozlišení 48 Mpx a umělou inteligenci, širokáč se pyšní zorným úhlem 118 stupňů a sestavu doplňuje makro objektiv a senzor hloubky ostrosti, který se stará o bokeh efekt. Přední kamera je 16Mpx a využívá technologii 4-in-1 big pixel.

TCL 10 SE

Dostupnější model TCL 10 SE nabídne 6,52palcový IPS displej s výřezem, rozlišením HD+ a poměrem stran 20:9. Displej zabírá 89 % čelní strany a chrání ho 2.5D sklo. Obraz vylepšuje zvýšeným kontrastem technologie NXTVISION. Chod telefonu zajišťuje procesor MediaTek Helio P22 v kombinaci se 4 GB RAM a 128GB úložištěm, jež lze rozšířit až na dvojnásobek pomocí paměťové MicroSD karty.

Energii na celý den dodá baterie o kapacitě 4000 mAh s podporou rychlého nabíjení Quick Charge. Nechybí ani reverzní nabíjení a bezdrátová technologie NFC pro bezkontaktní platby. Bezpečnost a soukromí obstarává čtečka otisků prstů na zadní straně v kombinaci s technologií pro rozpoznání obličeje.

Zadní straně vévodí trojitý fotoaparát, přičemž primární snímač má rozlišení 48 Mpx a využívá umělou inteligenci a sestavu doplňuje ještě 5Mpx širokoúhlý objektiv a 2Mpx snímač pro vytvoření bokeh efektu. Operačním systémem je stejně jako u vybavenějšího modelu desítkový Android.

Model TCL 10 Plus se bude v České republice a na Slovensku prodávat v barevných provedeních Starlight Silver a Moonlight Blue za 7 990 Kč, respektive 299 euro včetně DPH. Telefon TCL 10 SE bude k mání v provedeních Polar Night a Icy Silver za 4 999 Kč (199 euro) včetně DPH. Obě novinky bohužel budou dostupné v posledním čtvrtletí roku.