Tam kde se globální giganti ostýchají, DeepSeek jde na jistotu. A čínská vláda se toho nebojí využít

Čínský AI chatbot DeepSeek zaznamenává v Hongkongu prudký nárůst popularity díky nedostupnosti hlavních západních AI chatbotů jako ChatGPT nebo Gemini

Hongkongská vláda už nasadila nástroj založený na DeepSeek, nazvaný HKAI V1, ve více než 70 svých úřadech

Čína se k umělé inteligenci začíná stavět jako ke klíčové technologii pro budoucí růst

Čínský AI startup DeepSeek, který nedávno udělal solidní vítr i na západě, rychle získává dominantní postavení na hongkongském trhu. Velice efektivně tam totiž zaplňuje vakuum, které tam nechaly nedostupné západní AI služby jako ChatGPT od OpenAI, Gemini od Googlu, nebo třeba Claude od Anthropicu.

Populární DeepSeek

Od svého uvedení na trh si DeepSeek získal značnou popularitu nejen mezi uživateli, ale i ve vládním sektoru. Podle údajů společnosti Appfigures se DeepSeek stal nejstahovanější aplikací pro iPhone v Číně po dobu 35 dnů od svého spuštění. Analýza Google Trends taky navíc ukazuje, že v Hongkongu byl počáteční zájem o vyhledávání informací o DeepSeek dokonce výrazně vyšší než zájem o ChatGPT po jeho debutu v roce 2022.

Ačkoliv prvotní vlna zájmu o DeepSeek logicky poměrně rychle opadla, v Hongkongu je stále vyhledávanější než ChatGPT, přestože celosvětově si ChatGPT udržuje dlouhodobě větší mediální pozornost.

„DeepSeek se prosadil na hongkongském trhu v nepřítomnosti celosvětově nejpoužívanějšího mobilního AI asistenta, ChatGPT,“ uvedl pro Bloomeberg Randy Nelson z analytické firmy Appfigures. Úspěch DeepSeeku tak jen podtrhuje poměrně unikátní situaci Hongkongu, který, ačkoliv nepodléhá internetovým omezením pevninské Číny, zůstal pro mnohé přední americké AI společnosti nepřístupným trhem.

Důvody popularity DeepSeek v Hongkongu jsou zřejmé. Služba je snadno dostupná prostřednictvím webové stránky i aplikace, je zdarma a nevyžaduje použití virtuálních privátních sítí (VPN) ani jiných obezliček, které by museli obyvatelé města využívat pro přístup k západním AI modelům. Někteří uživatelé navíc uvádějí, že výstupy DeepSeek v čínštině jsou prý kvalitnější než u ChatGPT. I při používání angličtiny ale prokazuje chatbot schopnost generovat rozsáhlé a koherentní odpovědi.

Obavy Západu

Absence hlavních amerických AI služeb v Hongkongu pravděpodobně souvisí s obavami společností ohledně možného porušení zákona o národní bezpečnosti, který Peking v Hongkongu zavedl v roce 2020. Americké firmy se zřejmě zdráhají uvolnit generativní AI, které by mohly produkovat obsah považovaný čínskými úřady za citlivý nebo ilegální. Hongkongská vláda naopak tvrdí, že zákony na ochranu národní bezpečnosti vytvořily bezpečné a stabilní prostředí pro podnikání a investice, jak reportuje Bloomberg.

DeepSeek, podobně jako jiné čínské AI modely, poskytuje cenzurované odpovědi na témata považovaná v Číně za citlivá. To ale uživatelům pochopitelně nebrání ve využívání jeho schopností v „běžných“ pracovních oblastech.

Vláda dává pozor

Vzestup DeepSeeku nezůstal bez povšimnutí hongkongské vlády. Ta, po vzoru úřadů v pevninské Číně, rychle naskočila na vlnu AI. Poté, co původně naznačovala vývoj vlastního hongkongského AI modelu ve stylu ChatGPT, minulý měsíc podle Bloombergu oznámila, že více než 70 vládních úřadů začalo používat lokální nástroj poháněný technologií DeepSeek, nazvaný HKAI V1.

Nasazení DeepSeek a nástroje HKAI V1 ve městě, kde sídlí pobočky mnoha mezinárodních bank, právních firem a poradenských společností, však může představovat komplikace v oblasti compliance. Globální firmy se můžou zdráhat povolit používání DeepSeeku pro pracovní účely, zejména s ohledem na obavy ohledně národní bezpečnosti a ochrany dat, které v souvislosti s čínskými technologiemi vyjadřují zákonodárci v USA, Austrálii a dalších zemích.

V reakci na dotazy ohledně bezpečnosti dat minulý měsíc tajemník pro inovace, technologie a průmysl Sun Dong pro místní média uvedl, že DeepSeek „se řadí na první místo na světě“ v oblasti bezpečnosti. Mluvčí hongkongského Úřadu pro digitální politiku uvedl, že DeepSeek demonstruje schopnosti Číny v oblasti AI produkovat inovativní a nákladově efektivní technologie, ale odmítl komentovat potenciální obavy týkající se dodržování předpisů nebo bezpečnosti. Dodal, že vláda vyvíjí pokyny pro používání AI ve městě a shromažďuje zpětnou vazbu od zástupců průmyslu s cílem oznámit je ještě letos.

Američtí AI giganti o své absenci v Hongkongu zatím mlčí. A nechtějí se ani moc konkrétně vyjádřit k tomu, zda by se to mohlo v budoucnu změnit. Společnosti Anthropic a OpenAI na dotazy novinářů z Bloombergu nereagovaly a mluvčí Googlu prý odmítl situaci komentovat.

Čína nespí

Úspěch DeepSeek v Hongkongu je součástí širšího trendu, kdy se Čína snaží získat a zuby nehty držet vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence. Poté, co Peking svého času masivně investoval do zelených technologií a elektromobility se teď zdá, že roli klíčového odvětví a strategického „průmyslu“ převzala právě AI. Na výročních zasedáních čínských zákonodárných sborů se AI stala hlavním tématem a vládní představitelé zdůrazňují její význam pro budoucí rozvoj.

Symbolickým krokem bylo únorové podnikatelské fórum, které hostil prezident Si Ťin-pching a kterého se zúčastnili spoluzakladatel Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma a šéf DeepSeek Liang Wenfeng. Událost byla vnímána jako jasný signál oteplení vztahů mezi čínskou vládou a soukromým technologickým sektorem po letech regulačních zásahů.

Podle Bloombergu také v posledních měsících čínští představitelé opakovaně navštěvovali provincie a vyzývali k přijetí opatření na podporu strategických rozvíjejících se odvětví, přičemž AI měla být prý v centru pozornosti. Takový politický tlak v kombinaci s úspěchy, jako je především celosvětově známý DeepSeek, a jeho potenciálně nákladově efektivnějšími modely, vedl k růstu akcií čínských technologických firem.

Hospodářské výsledky a AI ambice

Generální ředitel Alibaby Eddie Wu představil plán v hodnotě 53 miliard dolarů na investice do AI infrastruktury během příštích tří let a označil dosažení obecné umělé inteligence (AGI) za primární cíl společnosti. Akcie Alibaby letos vzrostly o více než 60 %. Konkurenční Tencent Holdings Ltd. se snažil držet krok, ale jeho opatrnější přístup kombinující vlastní a open-source modely nevyvolal u investorů stejné nadšení.

Technologické společnosti vykreslují optimistickou vizi budoucnosti navzdory ekonomickým výzvám, kterým Čína čelí – nebo možná právě kvůli nim? Peking potřebuje nové dynamické odvětví, které by pomohlo zemi vymanit se z krize na trhu s nemovitostmi a urychlit oživení po pandemii. Zdá se, že po předchozím boomu a následných problémech v sektoru solární energie a elektromobilů (nadkapacita, cenové války, bankroty) se nyní hlavní prioritou a nositelem nadějí stává právě technologický sektor a zejména umělá inteligence.

Aktuálně to tak pro Čínu vypadá, že vize světa s nulovými emisemi uhlíku, kterou kdysi představovali lídři solárního průmyslu, je ve své celé šíři dosažitelná asi jen těžko. Zatímco vize budoucnosti, kde AI přebírá většinu práce, jak ji popisuje nejen vedení Alibaby, se zdá být v současnosti, soudě podle směřování investic a politické podpory, přeci jen tím pomyslným vrabcem v hrsti. DeepSeek je tak v tomto kontextu nejen úspěšným produktem, ale i symbolem čínských ambicí v globálním závodě o dominanci v AI.

