Tajnosti jsou pryč: víme, jak vypadá Xiaomi 17T Pro a kolik za něj zaplatíte

- Smartphony Xiaomi 17T a 17T Pro unikají těsně před premiérou
- Čínská značka neuhlídala ani podobu, ani parametry, a dokonce ani evropské ceny
- Oba telefony oproti svým předchůdcům výrazně podraží
Značka Xiaomi pravděpodobně už tento měsíc představí očekávanou dvojici „polovlajkových“ smartphonů Xiaomi 17T a 17T Pro. Stejně jako v případě minulých generací se bude jednat o zajímavé telefony, které budou svojí výbavou nakukovat do vyšších pater. Tentokráte ale do nich podle čerstvého úniku nahlédnou i vyšší cenou.
Xiaomi 17T Pro: téměř vlajková loď
Po designové stránce nás čeká prakticky to samé, co loni – Xiaomi vsadí na osvědčenou kombinaci plochých hliníkových boků sevřených mezi dvě skleněné plochy. Levý horní roh bude zdobit vystouplý čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy obsahující tři pravé a jednu falešnou čočku. Podle uniklých renderů se bude Xiaomi 17T Pro nabízet v modré, černé a fialové barvě.
Zepředu bude telefon reprezentovat 6,83″ OLED obrazovka s maximální obnovovací frekvencí 144 Hz. Její součástí bude kruhový výřez pro 32Mpx selfie kamerku, na zádech se pak má nacházet následující trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 950) se světelností f/1.74
- 12Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením a světelností f/1.8
Xiaomi 17T Pro má pohánět čipset MediaTek Dimensity 9500, který se chlubí jak vysokým výkonem, tak moderní konektivitou. Procesoru prý bude k ruce 12 GB RAM, úložiště pak nabídne velkorysý prostor 512 GB.
Xiaomi 17T Pro by měl zaujmout i dlouhou výdrží – energii má telefonu dodávat 7000mAh baterie s podporou 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.
Xiaomi 17T: několik ústupků za nižší cenu
Základní Xiaomi 17T bude vypadat téměř stejně jako varianta Pro, prakticky totožné budou i barevné varianty. Lehce odlišné odstíny patrně způsobují plastová záda namísto skleněných. Xiaomi 17T bude o něco menší než varianta Pro – jeho obrazovka má mít v úhlopříčce „pouze“ 6,59″, obnovovací frekvence bude zastropována na 120 Hz.
Xiaomi 17T dostane skoro stejnou fotovýbavu jako jeho dražší sourozenec, pouze u hlavního fotoaparátu Xiaomi vymění snímač Light Fusion 950 za nižší variantu Light Fusion 800. Zbytek (včetně selfie kamerky) by měl být totožný.
Xiaomi 17T má běžet pod taktovkou 4nm procesoru MediaTek Dimensity 8500 ve spolupráci s 12 GB RAM, úložiště má být nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. I v tomto případě se máme dočkat velkého akumulátoru s kapacitou 6 500 mAh, bohužel bez podpory bezdrátového nabíjení, k dispozici má být pouze kabelové s výkonem 67 wattů.
Vyšší ceny než minule
Smartphony Xiaomi 17T a 17T Pro zatím neznají své datum odhalení, zřejmě ale k němu dojde co nevidět. Na internetu se totiž objevily i „oficiální“ evropské ceny, které mají být výrazně vyšší než u minulé generace:
- Xiaomi 17T ve variantě 12/256 GB přijde na 749 eur (asi 18 200 korun s DPH)
- Xiaomi 17T bude ve variantě 12/512 GB stát 999 eur (asi 24 300 korun s DPH)
Pro připomenutí, smartphone Xiaomi 15T loni startoval na částce 18 999 korun, v rámci zaváděcí akce dokonce vyšel na 15 499 korun. Snad tedy Xiaomi i letos připraví nějaké výhodné akce, jinak to bude mít nová řada s prodeji těžké.