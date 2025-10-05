Strava žaluje Garmin pro porušení patentů, požaduje zákaz prodeje hodinek

- Známá fitness aplikace Strava žaluje giganta v oboru, výrobce chytrých hodinek Garmin
- Podle zástupců aplikace porušil Garmin jejich patenty
- Jaký dopad to bude mít na uživatele prozatím není jasné
Aplikaci Strava, která je u příležitostných i vrcholových sportovců oblíbeným nástrojem pro zaznamenávání a sdílení aktivit, a amerického výrobce chytrých hodinek Garmin, patrně není potřeba dopodrobna představovat. Ačkoli by se mohlo zdát, že mezi těmito dvěma giganty funguje delší dobu úspěšné partnerství, i v ráji se občas objeví mraky. Strava nyní Garmin žaluje a chce mu zabránit v prodeji většiny zařízení jeho aktuální nabídky chytrých zařízení. To by v praxi znamenalo zákaz prodeje hodinek či cyklopočítačů
Strava a Garmin stanou před soudem
Žaloba podaná 30. září u okresního soudu v Coloradu, o které jako první informoval server DC Rainmaker, uvádí, že Garmin porušil dohodu mezi oběma firmami tím, že porušil patenty Stravy na zaznamenávání segmentů a úseků tras, kde mohou sportovci porovnávat své výkony a také na heat mapy, které zobrazují oblíbené oblasti pro aktivity. Strava požaduje trvalý soudní zákaz, který by Garminu zabráníl prodávat nebo nabízet jakékoli produkty poskytující výše zmíněné funkce s tím, že „pouhá finanční náhrada je nedostatečná“.
Tyto požadavky se týkají fitness platformy Garmin Connect a většiny zařízení Garmin, včetně cyklistických počítačů Edge a hodinek Forerunner, Fenix a Epix. Žaloba je poměrně překvapivá vzhledem k tomu, že se jedná o jedny z nejznámějších značek v oblasti fitness technologií, které mají mnoho společných prvků mezi svými platformami. Zpráva o trendech, kterou Strava zveřejnila v loňském roce dokonce odhalila, že deset let starý model Forerunner 235 od Garminu byl nejoblíbenějšími chytrými hodinkami mezi jejími uživateli po celém světě.
„Garmin získala od Stravy omezené povolení k implementaci segmentů do svých zařízení. Využila však tento přístup k pečlivému prostudování těchto funkcí, jejich pečlivému zkopírování a následnému uvedení na trh jako jejich vlastní funkci. V důsledku toho Strava zažalovala Garmin, aby ochránila své patentované vynálezy,“ uvedl mluvčí společnosti Strava Brian Bell v prohlášení pro The Verge. Na výsledky sporu a co to bude znamenat pro uživatele si nicméně budeme muset počkat.