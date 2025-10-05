TOPlist

Strava žaluje Garmin pro porušení patentů, požaduje zákaz prodeje hodinek

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 10. 12:00
0
Chytré hodinky od Garminu
  • Známá fitness aplikace Strava žaluje giganta v oboru, výrobce chytrých hodinek Garmin
  • Podle zástupců aplikace porušil Garmin jejich patenty
  • Jaký dopad to bude mít na uživatele prozatím není jasné

Aplikaci Strava, která je u příležitostných i vrcholových sportovců oblíbeným nástrojem pro zaznamenávání a sdílení aktivit, a amerického výrobce chytrých hodinek Garmin, patrně není potřeba dopodrobna představovat. Ačkoli by se mohlo zdát, že mezi těmito dvěma giganty funguje delší dobu úspěšné partnerství, i v ráji se občas objeví mraky. Strava nyní Garmin žaluje a chce mu zabránit v prodeji většiny zařízení jeho aktuální nabídky chytrých zařízení. To by v praxi znamenalo zákaz prodeje hodinek či cyklopočítačů

Strava a Garmin stanou před soudem

Žaloba podaná 30. září u okresního soudu v Coloradu, o které jako první informoval server DC Rainmaker, uvádí, že Garmin porušil dohodu mezi oběma firmami tím, že porušil patenty Stravy na zaznamenávání segmentů a úseků tras, kde mohou sportovci porovnávat své výkony a také na heat mapy, které zobrazují oblíbené oblasti pro aktivity. Strava požaduje trvalý soudní zákaz, který by Garminu zabráníl prodávat nebo nabízet jakékoli produkty poskytující výše zmíněné funkce s tím, že „pouhá finanční náhrada je nedostatečná“.

Tyto požadavky se týkají fitness platformy Garmin Connect a většiny zařízení Garmin, včetně cyklistických počítačů Edge a hodinek Forerunner, Fenix a Epix. Žaloba je poměrně překvapivá vzhledem k tomu, že se jedná o jedny z nejznámějších značek v oblasti fitness technologií, které mají mnoho společných prvků mezi svými platformami. Zpráva o trendech, kterou Strava zveřejnila v loňském roce dokonce odhalila, že deset let starý model Forerunner 235 od Garminu byl nejoblíbenějšími chytrými hodinkami mezi jejími uživateli po celém světě.



Sportovní aplikace Strava



Nepřehlédněte

Strava chystá nové funkce. Zařadí tmavý režim i umělou inteligenci

„Garmin získala od Stravy omezené povolení k implementaci segmentů do svých zařízení. Využila však tento přístup k pečlivému prostudování těchto funkcí, jejich pečlivému zkopírování a následnému uvedení na trh jako jejich vlastní funkci. V důsledku toho Strava zažalovala Garmin, aby ochránila své patentované vynálezy,“ uvedl mluvčí společnosti Strava Brian Bell v prohlášení pro The Verge. Na výsledky sporu a co to bude znamenat pro uživatele si nicméně budeme muset počkat.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Hacker kradoucí japonské pivo (ilustrační obrázek)
Noční můra většiny Čechů! Hackeři napadli vlastníka Plzeňského Prazdroje, chybí mu pivo
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
0
iPhone 17 Pro Max s externím chlazením
iPhone 17 Pro Max s externím chladičem dokáže divy. Podívejte se na netradiční test
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:00
3
samsung xbox cloud gaming
Microsoft je připraven spustit Xbox Cloud Gaming zcela zdarma, ovšem s jednou podmínkou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
0

Kapitoly článku