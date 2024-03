Steam na Xboxu? Šéf herní divize Microsoftu by na konzole pustil konkurenční obchody

Šéf herní divize Microsoftu má plán, jak zachránit skomírající konzolový trh

Jeho snem je zpřístupnit Xbox pro obchody třetích stran

Na konzoli by tak mělo být možné hrát hry například ze Steamu nebo z Epic Games Store

Pokud chcete do herní konzole Xbox nainstalovat nové hry, máte v podstatě dvě možnosti – buď hru zakoupíte na optickém nosiči, nebo navštívíte herní obchod Microsoftu. Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer však sní o dalších možnostech, které by se zdály být ještě donedávna nevídané.

Xbox a konkurenční obchody

Phil Spencer v rozhovoru pro webový magazín Polygon prozradil, že by si přál dostat na konzole Xbox i konkurenční herní obchody, jako je například Epic Games Store, Steam, Itch.io apod. Důvodem je povzbuzení skomírajícího konzolového trhu – spousta hráčů v dnešní době přechází na počítače nebo smartphony, a tříštění konzolového trhu exkluzivními hrami pro konkrétní platformy nově příchozí spíše odrazuje.

Spencer jako příklad poukázal na svět PC, v němž se cítí být jako součást celého herního ekosystému, neboť díky rozličnému množství herních obchodů má přístup takřka ke všem PC hrám, které kdy vznikly. Svět konzolí je ale mnohem více roztříštěný – část exkluzivních titulů najdete na Xboxu, část na PlayStationu, část na Nintendo Switch. Z tohoto důvodu se Microsoft snaží pomalu exkluzivity odstraňovat, příkladem má být například hra Sea of Thieves.

Pokud by měl svět konzolí přilákat nové hráče z PC světa, měl by bořit bariéry, které v historii vznikly z logických důvodů – výrobci konzolí dotovali cenu hardwaru prodejem her. Tato praxe ale dnešní hráče spíše odrazuje, proto by bylo otevření konzole Xbox pro obchody třetích stran logickým krokem. Spencer nicméně nespecifikoval, zda se jedná pouze o jeho sen, nebo již v tomto vyvíjí nějakou iniciativu.

Uvítali byste na Xboxu například Steam?

Otvírání platforem pro konkurenční obchody je v posledních týdnech velmi žhavým tématem, zejména díky evropskému Aktu o digitálních trzích. Ten nutí Apple, Google a další technologické giganty k tomu, aby zabezpečili ve svých operačních systémech, aplikacích a službách větší konkurenceschopnost. V případě Applu to znamená otevření systému iOS pro obchody třetích stran, což se gigantovi z Cupertina vůbec nelíbí a hází případným zájemcům pod nohy velké klacky – z tohoto důvodu jej hodlá Evropská komise prošetřovat.

Microsoft je v této věci více otevřený – jeho operační systém umožňuje instalaci libovolných obchodů či aplikací z různých zdrojů, a to samé by rád Phil Spencer viděl i u Xboxu. Jsme zvědaví, zda tento svůj sen dokáže někdy přetavit ve skutečnost. Uvítali byste na Xboxu například Steam nebo Epic Games Store?