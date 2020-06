Startuje velká narozeninová soutěž! Vyhrajte Samsung Galaxy S20 Ultra a Galaxy Buds+

Je to k nevíře, ale SMARTmania.cz je tu s vámi už patnáct let. Za tu dobu jsme se vypracovali mezi přední české technologické servery, ale nic z toho by nebylo bez vás, našich čtenářů. Abychom se vám odměnili, rozhodli jsme se s vybranými partnery uspořádat velkou narozeninovou soutěž, ve které budete mít během několika následujících měsíců možnost soutěžit o atraktivní ceny v celkové hodnotě 350 000 Kč.

A začneme pěkně zostra. První soutěžní týden jsme pro vás společně s českým zastoupením společnosti Samsung připravili soutěž o špičkový smartphone Galaxy S20 Ultra v hodnotě 37 490 Kč (barva Cosmic Gray, 128 GB) a sluchátka Samsung Galaxy Buds+ v hodnotě 4 690 Kč (černá barva).

Co musíte udělat, abyste jednu z výher získali? Stačí jen správně odpovědět na připravené soutěžní otázky a doufat, že se štěstí usměje právě na vás. Z došlých správných odpovědí vylosujeme dva výherce.

Samsung Galaxy S20 Ultra s revolučním fotoaparátem Navždy změníte pohled na to, co dokáží smartphony od společnosti Samsung. Revoluční Galaxy S20 Ultra přichází nabitý špičkovými funkcemi, fantastickým designem, propracovaným systémem profesionálních fotoaparátů, s funkcí 8K video snap a s neuvěřitelným 8K rozlišením, kterým se dosud pyšnily pouze televizory QLED. To vše v jednom smartphonu, který překonává všechny hranice. Nedostali jste se do první řady na koncertě své oblíbené kapely? Zpěváka na pódiu přesto vyfotíte v té nejlepší možné kvalitě. A tak zblízka, jako byste od něj byli vzdálení sotva na krok. Stačí vytáhnout váš Galaxy S20 Ultra – jeho 10× hybridní optický zoom se postará o zachycení i těch nejmenších detailů, a to bez šumu či rozmazání. Můžete ho zkombinovat se 100násobným Super Resolution Zoomem s vylepšenou umělou inteligencí – vaše záběry budou křišťálově čisté a ostré. Pro všechny milovníky nočních fotografií přichází smartphone Galaxy S20 Ultra s propracovaným nočním režimem Bright Night, který dokáže díky téměř trojnásobně většímu senzoru a umělé inteligenci vytvářet dechberoucí záběry ponořené do tmy, ale vždy s nádherným vykreslením každého detailu. Noční scény se nyní svou čistotou obrazu hravě vyrovnají denním snímkům.

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTMania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 17. června 2020, 13:00 hodin do 23. června 2020, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 17. června 2020.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na soutěžní otázky a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Ze všech správných odpovědí budou po skončení soutěže náhodně vygenerováni dva výherci – jeden získá smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB, Cosmic Gray), druhý sluchátka Samsung Galaxy Buds+ v černé barvě.

6. Oba výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktováni na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru P. Novák (příklad) bude po skončení soutěže vyhlášeno v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v odst. 13 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.

8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail) budou využity pouze pro účely odeslání výhry. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

10. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

11. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 5 dnů od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, či za doručení zprávy o výhře.

13. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.