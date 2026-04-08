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Staňte se součástí her a zapište se do historie: Sony spustilo unikátní program The Playerbase

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 4. 12:00
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Staňte se součástí her a zapište se do historie: Sony spustilo unikátní program The Playerbase
  • Pokud jste hráči tělem i duší, nový nápad od Sony vás určitě nadchne
  • Japonský technologický gigant představil program The Playerbase
  • Díky němu se mohou vybraní jedinci stát součástí her od PlayStation Studios

Sony představilo první PlayStation v roce 1994, takže je tento herní systém s námi již více než 30 let a jeho nedílnou součástí je také obsáhlá komunita hráčů. A právě na tuto obrovskou skupinu cílí program The Playerbase, s jehož pomocí budou moci vstoupit vybraní jedinci do videoherních dějin. Chtěli jste někdy účinkovat přímo ve hře? Tak to rychle zamiřte na oficiální web tohoto programu a zapište se do něj.

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Staňte se součástí ikonických her

Sony dá vybraným hráčům v rámci nově ohlášeného programu The Playerbase šanci stát se součástí některé z her vznikajících pod záštitou značky PlayStation Studios. Japonský gigant hledá ty největší a nejvěrnější fanoušky, kteří se s ním podělí o svůj příběh týkající se konzole PlayStation, a vybraní zájemci se mohou těšit na vskutku unikátní a neopakovatelný zážitek.

Sony spouští program The Playerbase
Sony spouští program The Playerbase

Celé to funguje velmi jednoduše – na oficiálním webu tohoto programu vyplníte přiložený dotazník (musíte být přihlášeni ke svému PS účtu), ve kterém se podělíte o svou speciální vzpomínku vázanou na tento populární herní systém. Japonský výrobce poté tyto příběhy přezkoumá a zvolí několik finalistů, kteří se zúčastní videohovorů pro výběr vítěze.

Vaše digitální kopie zamíří na obrazovku

Hráč (nebo hráčka), který tímto sítem projde, dostane pozvánku do výtvarného studia Sony, ve kterém bude pomocí nejmodernější technologie naskenován a převeden do hry. Nebude nijak zásadně upravován, tvůrci využijí jeho přirozenou podobu, a prvním titulem zapojeným do programu The Playerbase jsou legendární závody Gran Turismo 7. Další budou oznámeny později.

Sony spouští program The Playerbase
Sony spouští program The Playerbase

Vybraný hráč se nejenom po omezenou dobu stane součástí této hry, ale navíc pomůže s návrhem vlastního originálního loga a jedinečného vzhledu vozidla. Logo i vůz budou poté natrvalo zařazeny do nabídky Showcase. Sony nadto plně uhradí náklady na cestu pro vítěze a jednu další osobu, stejně jako ubytování v blízkosti studia.



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Jaká jsou základní pravidla?

Dobrou zprávou je, že program The Playerbase byl spuštěn i v Česku, a k účasti v něm stačí, abyste byli plnoletí a měli PlayStation ID. Výběr bude probíhat ve více kolech a vítěz bude zvolen v létě 2026. Skenování hráče i návrh fantasy loga a vzhledu vozidla bude probíhat ve studiích na území USA, takže se bude jednat o vskutku ojedinělý zážitek.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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