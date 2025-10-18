Stahujte, dokud jsou zdarma! Parádní Samorost 3 i strašidelná Amnesia: The Bunker

TOPlist

Epic Games Store pokračuje v rozdávání parádních her zdarma. Aktuální nabídka potěší zejména fanoušky point-and-click adventur a milovníky hororu. Do své virtuální knihovničky si tentokrát můžete přidat hru Samorost 3 od českého nezávislého studia Amanita Design a nejnovější díl legendární hororové série Amnesia s podtitulem The Bunker, která se odehrává v podzemním bunkru během první světové války a která oproti svým předchůdcům nabízí svobodnější hratelnost.

Amnesia: The Bunker

Hráče, kteří mají pro strach uděláno, potěší zatím poslední přírůstek do legendární hororové série Amnesia s podtitulem The Bunker. V kůži francouzského vojáka Henriho se budete snažit uprchnout z podzemního bunkru. Oproti lineárním úrovním z předchozích dílů se Amnesia: The Bunker odehrává v polootevřeném prostředí, které můžete volně prozkoumávat.

S podobnou mírou svobody můžete přistupovat také k jednotlivým úkolům, při jejichž plnění vám ale bude neustále dýchat na paty nepředvídatelný protivník v podobě krvelačného monstra. Podle některých hráčů mohou být části hry příliš repetitivní, i přesto si nová Amnesia vysloužila od uživatelů Steamu hodnocení 93 % z více než osmi tisíc recenzí.

Samorost 3

Skvělými recenzemi se může pochlubit také druhá hra v nabídce – malebná point-and-click adventura Samorost 3 od známého českého studia Amanita Design. Příběh sleduje vesmírného skřítka někde uprostřed vesmíru, který se vydává na cestu za objevováním svých kořenů, během níž se setkává s řadou svérázných postaviček. Kdo zná práci Amanity, toho jistě nepřekvapí unikátní estetika hry, ve které se mísí miniaturní modely reálného světa s prvky digitální grafiky. Hra je dostupná ke stažení nejen na PC, ale také na iOS a Androidu.

Nesourodou dvojici her si můžete bezplatně aktivovat až 23. října. Poté ji v nabídce vystřídá Fear the Spotlight, horor z pohledu třetí osoby, který svou estetikou připomíná tituly z období prvního PlayStationu.

