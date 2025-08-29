Spotify se vrací k funkci, kterou před lety zrušilo. Umožní sdílet písničky s přáteli

29. 8. 6:30
Logo hudební služby Spotify ve 3D provedení
  • Spotify postupně nasazuje novou funkci, která uživatelům umožní chatovat a sdílet písničky přímo v aplikaci
  • O úplnou novinku se ale nejedná, podobnou funkci hudební služba nabízela už před osmi lety
  • Kvůli nezájmu uživatelů ji v roce 2017 zrušila, nyní se pokouší o comeback 

Hudební služba Spotify začala do mobilní aplikace postupně nasazovat chatovací funkci, která uživatelům přináší (staro)nový způsob, jak sdílet muziku s přáteli či rodinnými příslušníky. Výraz v závorce jsem přitom nepoužil jen tak náhodou – streamovací gigant nabízel funkci chatování do roku 2017, kdy ji zrušil podle svých slov z důvodu, že ji uživatelé příliš nepoužívali. Po osmi letech se ale praktická vychytávka vrací zpět na scénu.

Další možnost, ne náhrada, hlásá Spotify

Podle zástupců společnosti má sloužit pouze jako doplněk ke stávajícím možnostem sdílení, nikoliv je nahradit. „Tak jako dosud můžete sdílet obsah ze Spotify prostřednictvím svých oblíbených platforem, jako jsou Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok a další,“ uvedli zástupci Spotify v oficiální zprávě.



Sdílení přímo ve Spotify je velmi jednoduché. Stačí přejít na požadovanou skladbu nebo epizodu podcastu a klepnout na ikonku sdílení. Pokud už je funkce na vašem zařízení dostupná, měla by se na liště nástrojů objevit ikona lupy. Pak už jen stačí vybrat uživatele ze seznamu a odeslat – v nabídce budou uživatelé, které sledujete, se kterými jste v minulosti sdíleli Jam nebo jiný obsah, popřípadě ti, se kterými máte například společný playlist. Konverzaci s přáteli můžete zahájit také zasláním odkazu.

Jak funguje zabezpečení?

K úplnému seznamu chatů se dostanete klepnutím na svou profilovou fotku v levém horním rohu obrazovky. Z pozice příjemce zprávy máte samozřejmě možnost žádosti od jiných uživatelů přijmout, nebo odmítnou. Máte také možnost blokovat ostatní uživatele nebo chatování s ostatními kompletně vypnout v nastavení.

Pokud se rozhodnete používat Spotify jako platformu pro sdílení vašich oblíbených skladeb, pak se jistě vyplatí mít na paměti, že vaše konverzace budou šifrovány pouze v klidu a při přenosu, tedy nikoliv end-to-end. To znamená, že Spotify může mít v případě potřeby ke zprávám přístup.

Kapitoly článku