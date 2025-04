Spotify Premium začalo uživatelům přehrávat reklamy, služba už problém řeší

Předplatné Spotify Premium se mezi uživateli těší značné oblibě, neboť umožňuje pohodlný poslech muziky a podcastů bez reklam. Nelze se tedy divit, že mezi předplatiteli zavládlo zděšení, když se některým z nich mezi skladby zničehonic vloudila nevyžádaná propagační nahrávka. Na to konto se někteří uživatele začali domnívat, že si reklamy postupně nachází cestu už i do placené verze služby. Nic takového se ale naštěstí v dohledné době nechystá. Podle Spotify šlo pouze o dočasnou chybu.

Ačkoliv se jednalo pouze o krátkodobý problém, někteří uživatelé už pojali podezření, že Spotify chystá vykročit stejným směrem, jakým se nedávno vydala streamovací služba Amazon Prime Video, když představila levnější úroveň předplatného s reklamami. V souvislosti se Spotify se totiž už delší čas hovoří o nové úrovni s přídomkem Music Pro nebo Hi-Fi, která by měla nabídnout streamování hudby ve vyšší kvalitě. Stávající předplatitele by ale možná čekalo nepříjemné rozhodování – platit stejně jako doposud za cenu občasné reklamy, nebo si připlatit za plnohodnotnou verzi bez kompromisů.

There is a rumor circulating that Spotify is putting ads into premium music listening. This rumor is false. Premium music listening is and will remain ad-free.

— Spotify (@Spotify) April 8, 2025