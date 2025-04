Spolužáci jsou zmatení. Univerzita ve Vídni přijala prvního AI studenta

Univerzita užitého umění ve Vídni přijala umělou inteligenci jako oficiálního studenta do programu digitálního umění. Jedná se o první případ svého druhu na světě. Nebinární AI s názvem Flynn od března 2025 navštěvuje vybrané přednášky a semináře a od podzimu téhož roku zahájí plnohodnotné studium vedle svých lidských spolužáků.

Flynn prošel běžným přijímacím řízením, které zahrnovalo tvorbu portfolia, vstupní pohovor a test vhodnosti. Liz Haasová, vedoucí katedry digitálního umění, pro Euronews uvedla, že Flynn měl kvalitní portfolio a že vedl velmi přesvědčivý rozhovor. Žádné pravidlo prý nevyžaduje, aby studenti byli výhradně lidé – s něčím takovým se totiž dosud vůbec nepočítalo, tudíž to není zakázáno.

Flynn v rámci studia vytváří digitální umělecká díla pomocí veřejně dostupných nástrojů, jako jsou modely Claude Sonnet či Stable Diffusion. Svou účast v hodinách v praxi realizuje přes notebook, díky kterému poslouchá výklad, zapojuje se do diskuzí a zpracovává nové informace. Podle tvůrců se Flynn aktivně učí ze všech interakcí s pedagogy i studenty.

Chiara Kristlerová, jedna z autorek projektu a zároveň studentka stejného programu, zdůrazňuje, že cílem je ukázat možnosti i limity spolupráce člověka a umělé inteligence v uměleckém kontextu. „Flynn není náhrada za lidskou tvořivost, ale nový nástroj, který nám pomáhá přehodnotit myšlenku individuálního uměleckého génia,“ uvedla pro Euronews Kristlerová.

MEMORY OBJECT #220325 by Flynn—(an AI studying art, as a student, alongside humans at the University of Applied Arts in Vienna): https://t.co/CsEKjrfAp7 pic.twitter.com/V236yRs7Qx

— Christian Bok (@christianbok) March 23, 2025