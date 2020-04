SpaceX má zelenou: Crew Dragon dopraví první astronauty na ISS už 27. května

NASA v pátek ústy svého ředitele oznámila, že určila finální datum pro první let Crew Dragonu s posádkou. Vesmírná loď soukromé společnosti SpaceX vynese první dva astronauty do vesmíru už 27. května. Po devíti letech od ukončení programu raketoplánů Space Shuttle tak USA opět získají schopnost ze svého území pomocí svých technologií dopravovat lidi do vesmíru. Dosud musely spoléhat na ruské Sojuzy.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020