Dnes odstartuje „recyklovaný“ Falcon 9, první stupeň rakety poletí již popáté

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX dnes do vesmíru vynese šestou „zásilku“ šedesátikusové sady satelitů Starlink. Stát by se tak mělo v 14:22 našeho času, start je naplánován z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.

Důvodem proč o této jinak relativně všední události píšeme je, že poprvé půjde už o pátý start opakovaně použitelného prvního stupně rakety. Celá raketa je tedy s výjimkou druhého stupně „recyklovaná“, což platí i pro otevírací „špičku“ rakety obsahující samotné satelity.

Třicet dní na prohlídku

Dnešní let je tak ukázkou velkého pokroku v opakovaném využívání jednotlivých dílů raket. Právě na tomto nápadu staví SpaceX svůj byznys plán, opakované používání výrazně snižuje cenu za let a mělo by tak přivést větší množství zákazníků. Páté použití prvního stupně je přitom jen jedním z milníků. Cílem je každý díl před vyřazením použít vždy desetkrát.

Velkou roli v ekonomické efektivitě hraje také rychlost. Ve SpaceX by rádi dosáhli stavu, kdy jim bude stačit pouhý měsíc na opakované připravení raketového stupně ke startu. Aktuálně však inspekce a případné opravy trvají v průměru skoro čtyři měsíce, nejrychleji se to povedlo asi za dva. Důvodem je především to, že společnost zatím nemá dostatek dat pro to, aby spolehlivě věděli, které aspekty je třeba kontrolovat a jaké oblasti se mohou jevit jako problematické. Technici tak nyní po každém letu kontrolují vše od avioniky po pevnost svárů.

Zmíněná životnost deseti letů se týká aktuální a finální verze rakety Falcon 9. Některé starší vývojové modely měly životnost jen dva starty a už se začínají objevovat v muzeích. Jeden exemplář se nedávno objevil v Houstonském vesmírném středisku. Prohlédnout si ho můžete na videu výše.