Sony odhalilo nabušený snímač Lytia L910: nový čip s technologií LOFIC dorazí už letos

- Sony je předním hráčem na poli snímačů pro mobilní telefony
- Jeho čipy používá spousta značek, včetně Applu nebo Googlu
- Japonský gigant představil nový senzor, který se dostane do telefonů ještě letos
Trh se snímači pro fotoaparáty mobilních telefonů mají mezi sebe rozdělený víceméně tři hlavní výrobci – Sony, Samsung a OmniVision. Japonská technologická firma je v tomto směru jasnou jedničkou, drží více než 50% podíl a na její čipy spoléhá velká část předních výrobců. Sony nyní představuje nový senzor, který vypadá opravdu velmi zajímavě a mohl by posunout mobilní fotografování zase o kus dál.
Nový čip od Sony se představuje
Nový senzor od Sony dostal označení Lytia L910 a jedná se o vůbec první čip tohoto výrobce, který disponuje technologií LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Ta sice není v mobilním fotografování úplně nová a pár telefonů, jako řada Honor Magic 6 nebo Xiaomi 17 Ultra, ji používá, ale stále je poměrně ojedinělá.
Její hlavní devízou je extrémně široký dynamický rozsah z jedné expozice, díky čemuž si poradí i se snímky v protisvětle a eliminuje „přepaly“ v jasných oblastech. Dále umí výrazně omezit přítomnost artefaktů na snímku, šum v tmavších scénách a vylepšuje také HDR videa – LOFIC snímače dodávají procesoru data ihned, bez latence a výrazně mu tak ulevují.
Mobilní snímač na úrovni profesionálního hardwaru
Sony uvádí, že nový snímač Lytia L910 dosahuje dynamického rozsahu až 16,6 EV (100 dB) v jedné expozici, což je na úrovni profesionálních filmových kamer. Takto velkým dynamickým rozsahem se sice mohou pochlubit i některé tradiční senzory, ale nikoliv v rámci pouhé jedné expozice.
Pokud tedy rádi fotografujete západy slunce nebo si libujete ve scénách s protisvětlem, fotoaparát se snímačem Lytia L910 (a technologií LOFIC obecně) vám udělá radost. Pokud jde o další parametry, senzor nabízí rozlišení 50 Mpx, velikost 1/1,28 palce a podporu HDR videa v rozlišení 4K při 60 fps i HDR náhledů.
Kdy se nový snímač od Sony dostane do akce?
Japonský gigant slibuje, že začne svůj nový mobilní senzor Lytia L910 s technologií LOFIC dodávat výrobcům v průběhu nadcházejícího léta. První telefony jím osazené by tedy měly dorazit už tento rok a spekuluje se, že tento čip použije například Vivo u své nové řady X500. Ta by mohla dorazit v průběhu letošního podzimu.