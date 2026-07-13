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Sofiina volba pro zákazníky Samsungu: kdo se nechce podílet na tréninku AI, přijde o data

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 13. 7. 15:00
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Jihokorejský robot s chytrým telefonem v ruce (ilustrační obrázek)
  • Jihokorejský Samsung hledá cesty, jak získat data pro svou umělou inteligenci
  • Uživatelé Samsung Health postavil před nepříjemnou volbu
  • Buď se o svá data podělí, nebo o ně nenávratně přijdou

Základem kvalitní umělé inteligence je především množství dat, do kterých může AI sáhnout a čerpat z nich. Toho jsou si velké technologické společnosti velmi dobře vědomy, nicméně ne všechny mají takové možnosti, jako třeba Google, který se může opřít o svůj vyhledávač či videoplatformu YouTube. Kupříkladu takový Samsung musí být v hledání možných zdrojů dat pro svou umělou inteligenci o poznání kreativnější, což ale občas může být na škodu.

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Odevzdej data, nebo o ně přijdeš

Někteří uživatelé aplikace Samsung Health se při jejím spuštění setkávají s upozorněním, v němž jsou žádáni o souhlas s využitím svých zdravotních údajů pro trénování umělé inteligence. Pokud uživatelé souhlas neudělí, nebudou moci nejen synchronizovat zdravotní údaje se svým účtem Samsung, ale také o ně přijdou. Vzhledem k tomu, že v případě souhlasu získá AI data od uživatelů týkající se například zdravotního stavu, kondice, předepsaných léků, lékařských záznamů či dokonce menstruačního cyklu, není pro každého komfortní takový souhlas udělit.

Sběr dat za účelem trénování AI v podání Samsungu
Samsung toho na trénování umělé inteligence od uživatelů chce poměrně hodně

Samsung také uvádí, že zdravotní údaje, které bude shromažďovat a zpracovávat, budou použity pro trénování a modelování umělé inteligence, včetně lidské kontroly, za účelem vylepšení aplikace Samsung Health, včetně algoritmů pro analýzu zdravotního stavu a našich funkcí umělé inteligence. Pokud by volba byla založena čistě na dobrovolné bázi, asi by to nebyl až takový problém. Nicméně jihokorejský gigant si pro „negativně naladěné“ uživatele přichystal drakonický postih – svá data nejenže nebudete moci synchronizovat se svým účtem (a tím je chránit například proti ztrátě či odcizení zařízení), ale rovnou vám je všechny smaže, pokud ji v tom nezabrání zákony dané země.



Senior po pádu v bytě a žena volající pomoc



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Jestli se podobné praktiky budou týkat také Česka, respektive Evropské unie, prozatím není jasné, nicméně v našich končinách je pravděpodobné, že Samsung nebude příliš tlačit na pilu. I když shromážděná data budou s nejvyšší pravděpodobnostní anonymizována a chráněna před zneužitím, nucení uživatelů k odevzdávání svých dat za účelem trénování umělé inteligence bezesporu není správná cesta.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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