Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (12. 8. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Mezi klenoty dnešního výběru patří kritiky i hráči oceňovaná indie hra Papers, Please, kterou doplňuje například povedená logická hříčka Drop The Chicken 2 The Circus. Na výběr je ale také řada užitečných aplikací, od konvertoru obrázků přes spojovač screenshotů až po mobilní skener.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Drop The Chicken 2 The Circus

Drop The Chicken 2 The Circus je populární puzzle hra na iOS, která zaznamenala přes 5 milionů stažení. Pomůžete hlavnímu hrdinovi, kuřeti Chuckovi, vymanit se ze zajetí zlého opičího vládce cirkusu a osvobodit u toho jeho přítelkyni? Ale pozor, čeká na vás celá řada logických nástrah, které nebude vždy jednoduché vyřešit. Původní cena byla 50 korun.