Skvělá 165W powerbanka jen za 1 589 Kč. Tyto skryté slevy vám nesmí uniknout

Ať už potřebujete cestovní adaptér, lokátor do kufru nebo skvělou powerbanku, která vám nabije i MacBook, máte teď šanci vše ulovit za bezkonkurenční ceny. Ty nejužitečnější cestovní doplňky od značek Fixed, Epico, Anker a spousty dalších značek teď pořídíte v obřích slevách. Přinášíme vám tipy na ty nejlepší z nich.
Powerbanka, co nabije i MacBook
Skvěle teď vychází powerbanka Anker s kapacitou 25 000 mAh a výkonem nabíjení až 165 W, která si tak bez problému poradí například s MacBookem Pro. Pořídíte ji teď za 1 589 Kč (běžně 2 189 Kč) a mezi její další výhody patří dva integrované USB-C kabely (jeden navíjecí a druhý slouží jako poutko) a také displej, který zobrazuje stav baterie i aktuální výkon.
MagSafe powerbanka 4v1
Pokud naopak hledáte šikovnou MagSafe powerbanku, neměla by vám uniknout 10 000mAh Epico EM68 jen za 990 Kč (běžně 1 399 Kč). Ta je unikátní tím, že kromě iPhonu bezdrátově dobije i Apple Watch a AirPods. Navíc nabízí integrovaný USB-C kabel, a také poslouží jako stojánek pro iPhone například při sledování filmů na cestách.
Lokátor ve formě kreditky
Za pouhých 349 Kč (běžně 599 Kč) teď ulovíte Fixed Tag Card – lokátor ve formě karty s podporou sítě Find My od Applu, který vám na cestách pohlídá kufr, batoh nebo peněženku. Kromě kompaktní velikost kreditní karty patří mezi jeho další výhody fakt, že podporuje bezdrátové nabíjení, stupeň krytí IP67 a na jedno nabití vydrží až 3 měsíce.
Držák s tlumičem vibrací
Při cestování přijdou vhod i nejrůznější držáky. Specialitou je držák GRxplore GR-MT11 na řídítka motocyklu i kola, který zaujme hlavně integrovaným tlumičem vibrací, ale také kombinací magnetického uchycení s mechanickým zámkem. Díky slevě vychází na 1 912 Kč (běžně 2 390 Kč). Značka GRxplore nabízí celý ekosystém příslušenství za skvělé ceny, jeho základem je kryt pro různé modely iPhonů a Samsungů.
Další zajímavé kousky ve slevě:
- Dron DJI Neo za 3 590 Kč (běžně 5 490 Kč)
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