Skládacímu iPhonu Duo se věští zářná budoucnost: ještě do konce roku má Apple prodat 5 milionů kusů

- První skládací iPhone je konečně oficiálně na světě
- iPhone Duo není dokonalý, ale sklidil zasloužené ovace publika
- Nic než úspěch se nepřipouští a analytici odhadují obrovské prodeje
Apple před pár dny konečně představil svůj první skládací telefon a oficiálně vstoupil do tohoto segmentu, kterému dominují Huawei se Samsungem. Nový iPhone Duo sklidil převážně nadšené reakce, ačkoliv dokonalý samozřejmě není a jsou aspekty, ve kterých za konkurencí zaostává. Nic než úspěch se ale neočekává, což nyní potvrdila společnost TrendForce se svou předpovědí prodejů.
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Svět reaguje na iPhone Duo
První skládačka od Applu není zcela bez rýhy, jak se spekulovalo, má jen duální fotoaparát a pokulhává také, co se týče rozměrů a hmotnosti. Oproti konkurenci má větší tloušťku a hmotnost, takže k dokonalosti má sice daleko, ale i tak na ni technologický svět zareagoval více než pozitivně. Ihned po představení stouply akcie Applu a očekává se, že prodeje této novinky budou vysoké.
Odhady společnosti TrendForce ukazují, že jen do konce roku by měl Apple prodat zhruba 5 milionů kusů modelu iPhone Duo. V porovnání s klasickými iPhony je to možná zanedbatelné číslo, ale ve světě skládacích telefonů je to obrovský úspěch. Pokud by se tak opravdu stalo, Apple by si ještě v tomto roce zajistil podíl na trhu okolo 24,8 % a druhé místo hned za Samsungem.
Ovládne Apple svět skládacích telefonů?
V tomto roce by se mělo celosvětově prodat zhruba 20,2 milionu kusů skládacích telefonů, takže pokud skoro čtvrtina z nich připadne Applu, který do segmentu vstoupil jen pár měsíců před koncem roku, bude to opravdu velký úspěch. Kalifornský gigant si od výrobců skládaček s Androidem ukousne opravdu velký kus koláče.
Pokud od celkových 20,2 milionů skládaček odečteme oněch 5 milionů iPhonů Duo, dostaneme 15,2 milionu skládacích telefonů od značek jako Samsung, Huawei, Motorola či Honor. To je meziroční propad o více než 20 % a vypadá to, že iPhone Duo vstoupil do segmentu včas. Je ale možné, že tyto nižší prodeje byly řízeny právě očekávaným příchodem skládacího iPhonu.
Příští rok ve znamení růstu
Odhady naznačují, že příští rok by se mohlo prodat o 16,3 % více skládacích telefonů a celkově by mělo najít nového majitele 23,5 milionu přístrojů. Nárůstu bude ale primárně dosaženo díky tomu, že do segmentu vstoupil Apple, a bez něj by se segment skládaček meziročně spíše propadl. Na příští rok se Samsungu předpovídají prodeje 7,1 milionu skládaček, což by znamenalo podíl 35,1 %.
Huawei by měl prodat okolo 5 milionů telefonů, čímž by si přivlastnil podíl ve výši 24,8 %. Zbývajících 40 % se bude dělit mezi Apple a další výrobce, jako Honor, Motorola nebo Vivo. Jejich prodeje jsou však nízké a je pravděpodobné, že se všichni – s výjimkou Applu – vtěsnají do kolonky „ostatní“. Dá se předpokládat, že Apple v příštím roce překoná 30% podíl na trhu se skládačkami.