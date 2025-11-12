Seznam znovu spustil web Lidé.cz! Zapomeňte na seznamku, obsah je teď úplně jiný

- Seznam.cz spouští novou sociální síť Lidé.cz, navazující na Seznam Diskuze a zaměřenou na bezpečné a moderované sdílení názorů
- Uživatelé získají personalizovaný feed, přehled nejdiskutovanějších témat díky AI a aplikaci pro Android i iOS
- Na kultivaci prostředí dohlížejí editoři i umělá inteligence, fact-checking zajišťují nezávislé iniciativy a univerzity
Seznam.cz představuje svou novou sociální síť Lidé.cz. Jedná se o bezpečný, moderovaný prostor pro sdílení názorů a zapojení uživatelů do komentování aktuálních témat. Platforma vychází ze Seznam Diskuzí, které rozšiřuje o nové funkce a pokračuje v tradici budování online komunit na webu i v mobilní aplikaci Lidé.cz.
„Uživatelům nyní představujeme základní verzi služby, kterou budeme v následujících měsících intenzivně rozvíjet. Pracujeme například na možnostech vkládání videa, galerie obrázků k příspěvku, na messengeru sloužícímu k soukromé konverzaci mezi uživateli a na dalších funckionalitách, na které jsou lidé zvyklí na ostatních sociálních sítích,“ říká Filip Topol, který má službu produktově na starosti.
Lidé.cz nabídnou přihlášeným uživatelům moderované prostředí, kde je možné zveřejňovat vlastní příspěvky, přidat odkaz nebo fotografii a zapojit se do probíhajících debat ke konkrétním článkům či tématům. Na domovské stránce uživatelé ve speciálním boxu najdou nejdiskutovanější témata vygenerovaná za pomoci AI. Díky tomu mohou snadno sledovat, o čem se právě nejvíce mluví a co hýbe českým internetem.
„Postupně se na Lidé.cz automaticky přesunou všechny diskuze k článkům z obsahových služeb Seznamu, včetně uživatelských profilů,“ dodává Topol. Přihlášený uživatel má na svém profilu možnost vyplnit krátkou biografii, nahrát úvodní fotku a spravovat své příspěvky a odpovědi. Samozřejmostí je možnost nastavení soukromí, notifikací a sledování vybraných uživatelů.
S výběrem témat zobrazovaných ve feedu bude uživatelům pomáhat doporučovací systém. Ten zohlední příspěvky sledovaných uživatelů a témata, o která se konkrétní člověk zajímá. Lidé.cz budou nabízet i sekci s názvem „Koho možná znáte“, ve které uživatelům navrhnou sledování zajímavých uživatelů či známých osobností.
Nová služba se v dohledné době objeví i v podobě mobilní aplikace, a to jak pro operační systém Android, tak iOS. Díky push notifikacím získají uživatelé okamžitý přehled o reakcích na své komentáře nebo o tom, že je někdo začal sledovat.
Kultivované diskuze zajistí editoři i umělá inteligence
„Lidé.cz si zakládají na poskytnutí bezpečného a kultivovaného online prostoru, ve kterém všichni, kdo neporušují podmínky služby, mohou veřejně sdílet své názory. Na základě našich zkušeností s diskuzním modulem proto bude i na Lidé.cz přítomný tým zkušených editorů, kteří za pomoci AI budou debaty moderovat,“ popisuje Peter Jančárik, vedoucí editorského týmu Lidé.cz.
Uživatelé zároveň mohou sami nahlásit nevhodný obsah. Pokud se objeví podezření na falešný účet, editoři mohou od takového autora vyžadovat ověření identity.
Na platformě Lidé.cz budou i známé kontextové boxíky u příspěvků, které obsahují fakticky sporný obsah. Na fact-checkingu diskuzí spolupracuje Seznam.cz s nezávislými iniciativami a se třemi renomovanými univerzitami.