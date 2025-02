Šéf jediné relevantní evropské AI varuje: EU musí budovat vlastní AI infrastrukturu, jinak ztratí konkurenceschopnost

Arthur Mensch vyzývá Evropu k investicím do AI infrastruktury, aby držela krok s USA a Čínou.

Lídři technologického sektoru zdůrazňují nutnost evropské kontroly nad vývojem a regulací AI.

Zatímco EU zpřísňuje pravidla pro AI, USA se vydávají opačnou cestou deregulace.

Evropa musí vybudovat a vlastnit svou vlastní umělou inteligenci (AI) a infrastrukturu, jinak riskuje, že zůstane v technologickém závěsu za USA a Čínou, varoval Arthur Mensch, CEO a spoluzakladatel Mistral AI. Na konferenci Visionaries Unplugged v Paříži zdůraznil, že zisky z AI nesmí unikat do zahraničí, ale měly by podporovat evropskou ekonomiku.

Silná slova, ale skutek utek?

„Je důležité, aby se Evropa zapojila do hry,“ řekl Mensch. „Musíme investovat do vlastní infrastruktury, jinak peníze skončí u amerických hyperscalerů.“ Jak už padlo výše, Mensch je šéfem Mistralu, což je asi jediná relevantní evropská AI, která by mohla být schopná konkurovat zavedeným americkým modelům. Tedy alespoň teoreticky, protože bez ohledu na schopnosti Mistral AI o tomto francouzském modelu „nikdo“ neví a všichni dál vesele používají a vyvíjí s modely od OpenAI, Googlu a Anthropicu.

Menschova slova ale podpořili i další významní technologičtí lídři, včetně zakladatele DeepMindu Demise Hassabise, spoluzakladatele LinkedInu Reida Hoffmana a bývalého CEO Googlu Erika Schmidta.

Podle Schmidta Evropě nechybí talent, ale chybí jí odpovídající infrastruktura. Zatímco francouzský investor Xavier Niel varoval před závislostí na zahraničních modelech AI, které nereflektují evropské hodnoty.

Investice malé a opožděné

„Modely vyvíjené v USA a Číně nejsou navrženy s ohledem na život v Evropě,“ uvedl Niel, jehož telekomunikační společnost Iliad nedávno oznámila investici 3 miliardy eur na rozvoj AI ve Francii.

Účastníci konference se rovněž shodli na potřebě regulace, která podpoří inovace, ale zároveň zajistí etický rozvoj AI. Ostatně spor o přístup k regulaci poslední dobou nabírá na intenzitě, protože EU zavádí přísnou legislativu v podobě AI Act, který stanovuje pravidla na základě míry rizika a klade důraz na transparentnost.

Naopak je pikantní, že USA volí odlišný přístup. Na AI Action Summitu v Paříži americký viceprezident JD Vance kritizoval evropskou regulaci AI a prohlásil, že Trumpova administrativa odmítá jakékoli zásahy do politiky amerických technologických firem. Což je poněkud v kontrastu s předchozím přístupem Ameriky, který určitě nebyl tak přeregulovaný jako ten evropský, nicméně Bidenova administrativa volila přeci jen trochu opatrnější přístup.

Evropa na prahu

Je tak nepochybné, že EU stojí na prahu. Otázkou je čeho. Investice do AI se tu konečně oznamují zleva zprava, jenže to bude všechno trvat měsíce, nebo spíše roky. A v podstatě to jediné, co tu zatím je, je právě onen Mistral.

A aniž bych byl příliš skeptický, těžko předpokládat, že by najednou přešla polovina evropských uživatelů a vývojářů z ChatGPT/Gemini/Claude na Mistral. Nebo snad na nějaký budoucí evropský model, který teprve někdy bude, jako třeba nedávno oznámený OpenEuroLLM.