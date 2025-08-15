Šéf ChatGPT chystá novinku jako z kyberpunku, jeho firma Merge Labs má propojit lidi se stroji

- Merge Labs má podle FT vznikat pod vedením Sama Altmana a mířit na investici 250 mil. USD při valuaci kolem 850 mil. USD
- Altman nebude řídit každodenní provoz, projekt je v rané fázi a parametry se mohou ještě změnit
- Merge vstoupí do oboru, kde už jsou v klinických studiích Neuralink i další hráči jako Precision Neuroscience, Synchron či Paradromics
Spoluzakladatel OpenAI Sam Altman připravuje podle Financial Times vznik společnosti Merge Labs, která má vyvíjet mozková – počítačová rozhraní (BCI). OpenAI Ventures má vést většinu plánovaného investičního kola ve výši zhruba 250 milionů dolarů při údajné valuaci okolo 850 milionů dolarů. Altman by byl spoluzakladatelem, nikoli výkonným ředitelem, a na projektu má spolupracovat Alex Blania (Tools for Humanity/World).
Všechno teprve na začátku
Podle serveru TechCrunch jsou jednání o financování teprve na začátku, takže struktura i výše investice se mohou změnit. Ať už bude ale valuace jakákoliv, Merge Labs se tak nejspíš postaví do role budoucího přímého rivala Neuralinku Elona Muska, který patří mezi nejdále v klinickém vývoji BCI. Rivalita mezi Muskem a Altmanem tak může časem dosáhnout nových výšin.
Neuralink přitom nelení, v červnu uzavřel investiční sérii E ve výši 650 milionů dolarů, přičemž transakce oceňuje firmu přibližně na 9 miliard dolarů. Společnost zároveň pokračuje v raných lidských studiích, jejichž cílem je umožnit ochrnutým pacientům ovládat počítač pouze myšlenkou.
Rostoucí průmysl
Pole BCI se ale neomezuje jen na Neuralink. Precision Neuroscience letos získala od americké FDA 510(k) clearance pro povrchové elektrody Layer 7 s dočasnou implantací až na 30 dní, což usnadňuje klinické mapování mozkové aktivity. Synchron hlásí pozitivní výsledky z rané studie Commands endovaskulárním „Stentrodem“, který se zavádí cévní cestou.
Paradromics v červnu provedl první záznam z implantátu Connexus u člověka a připravuje rozšířený klinický program. Každý z těchto přístupů volí jinou cestu do lidského mozku, od invazivního zásahu až po endovaskulární metody. Altman si tak s Merge Labs vybral zase další obor, kde je to nejen technicky nesmírně náročné, ale regulačně také nepůjde zrovna o procházku růžovým sadem.
Altmana to zajímá dlouhodobě
Altmanův zájem o propojení člověka a stroje, nebo nějaké formy strojové inteligence není žádný aktuální vrtoch. Už v roce 2017 psal na svém osobním blogu o „the merge“ jako o možné nejlepší cestě společné evoluce člověka a AI. Merge Labs, pokud se skutečně zformuje v uváděné podobě, představuje jasnou sázku na tuto dlouhodobou tezi.
Zatím je všechno ale v plenkách, aktuální chybí oficiální informace jak o technologii, tak o lidech kteří budou ve firmě pracovat, tak o jakémkoliv harmonogramu. Bude tak zajímavé sledovat jaký přesně přístup Merge Labs zvolí, kdo budou hlavní (lidské) mozky pohánějící výzkum a zda něco takového začneme vídat v praxi v rámci let, nebo spíše až v rámci desítek let.