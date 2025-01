Samsungu uniklo oficiální video k řadě Galaxy S25! Odhaluje spoustu klíčových novinek

Už tuto středu 22. ledna v 19:00 se uskuteční událost Galaxy Unpacked, na které Samsung odhalí novou generaci svých vlajkových smartphonů. Z uniklých parametrů již víme, že se bude jednat spíše o drobný mezigenerační upgrade, byť některé drobnosti z prostého pohledu na specifikace vyčíst nepůjde. Změny se každopádně neodehrají pouze v oblasti hardwaru – Samsung své telefony představí s novým systémem One UI 7 založeným na Androidu 15, který bude prošpikován vylepšenou umělou inteligencí Galaxy AI.

Prostředí One UI 7 už jsme několikrát viděli, jelikož jej Samsung na konci loňského roku vypustil ve formě beta verze – z ní ale zdaleka nejsou patrné všechny novinky, zejména ty, které se týkají umělé inteligence. K jejích odhalení došlo teprve tento víkend, navíc zjevně neplánovaně – server AndroidHeadlines.com zveřejnil uniklé propagační video, které poté na žádost Samsungu odstranil. Ale znáte to – jakmile se něco jednou objeví na internetu…

Ve videu, které je bohužel v nižším rozlišení, je znázorněna velká spousta AI novinek, jednou z nich je funkce „Now Brief“, která vám po probuzení ukáže na zamykací obrazovce důležité informace – jaký byl váš spánek, jaké bude v daný den počasí apod.

Samsung také posílí důležitost AI asistenta – přímo do systému bude integrován pomocník Gemini, jehož spuštění půjde namapovat na zamykací tlačítko. Gemini dovede porozumět dění na displeji a rovnou reagovat, například někomu odeslat zprávu s informacemi, které předem vyhledá. Do Gemini bude zároveň možné přidat rozšíření pro vybrané systémové aplikace – Kalendář, Notes nebo Reminder. V nich pak bude moci umělá inteligence provádět různé akce – vytvářet a sumarizovat poznámky, vytvářet upomínky na konkrétní čas, nebo zakládat události v kalendáři.

