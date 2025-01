Bude vůbec co představovat? Máme kompletní specifikace a snímky řady Galaxy S25 (Ultra)

Jen necelé dva týdny nás dělí od premiéry letošních vlajkových smartphonů od Samsungu. Už nějakou dobu nás internetoví informátoři zásobují střípky, ze kterých jsme postupně dávali dohromady celou skládačku. Nyní ale zřejmě Samsungu unikla tisková zpráva obsahující kompletní parametry i tiskové snímky chystaných telefonů.

Zajímavé je, že v ní jsou obsažené pouze informace o trojici Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra, nikoliv o spekulované tenké variantě S25 Slim – to může znamenat, že ji Samsung na lednovém Galaxy Unpacked vůbec nepředstaví, anebo ji jenom lehce zmíní s dodatkem „coming soon“.

Začněme nejprve základním Galaxy S25, který bude z celé nabídky nejmenší a nejlevnější. Po designové stránce zůstane Samsung věrný vzhledu minulých generací, pouze ohraničení čoček fotoaparátu bude nově černé a také dojde k drobné korekci rozměrů a hmotnosti – díky tenčím rámečkům okolo displeje bude telefon o 0,1 mm užší a nižší, v pase ztratí rovnou 0,4 mm. Výsledné hodnoty mají být 149,9 × 70,5 × 7,2 mm, hmotnost pak mezigeneračně poklesne na 162 gramů. O zvýšenou odolnost IP68 pochopitelně nepřijdeme.

Obrazovka má mít stejné parametry jako loni – Samsung opět nasadí plochý 6,2″ Dynamic AMOLED 2X displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí displeje bude ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 12Mpx selfie kameru. Měnit se nemá ani hardware fotoaparátů na zádech, stejně jako loni dostaneme tuto trojici – 50Mpx hlavní, 12Mpx širokoúhlý a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením.

I přes stejnou fotovýbavu by měl Galaxy S25 pořizovat lepší fotografie a videa než jeho předchůdce, a to díky novějšímu obrazovému procesoru, a také díky novým softwarovým a AI trikům. Jednou z novinek má být záznam LOG videa, které si zachová široký dynamický rozsah a maximální flexibilitu pro následnou postprodukci. Výchozí fotoaplikace má rovněž nabídnout lepší způsob přepínání mezi jednotlivými kamerami.

Srdcem všech letošních vlajkových Samsungů bude čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, opět ve variantě „for Galaxy“ s navýšenými takty hlavních procesorových jader. U základní varianty dojde k mezigeneračnímu navýšení kapacity RAM z 8 na 12 GB, což se určitě bude hodit například při používání funkcí z balíku Galaxy AI. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 128, 256 a 512 GB.

Akumulátor v těle telefonu si ponechá kapacitu 4 000 mAh a rovněž i maximální dobíjecí výkon 25 wattů. Zrychlí se alespoň bezdrátové nabíjení – Galaxy S25 bude podporovat standard Qi2 s maximem 15 wattů. Magnetický prstenec pro přesné vycentrování telefonu na nabíječce ale zřejmě nebude součástí telefonu, ale bude nutné s k němu dokoupit speciální kryt.

Ani větší Galaxy S25+ se nemá od svého předchůdce příliš lišit, design zůstane téměř totožný, rozměry doznají úprav v desetinách milimetrů – rozměry telefonu mají být 158,4 × 75,8 × 7,3 mm, hmotnost mezigeneračně poklesne na 190 gramů. Displej má být papírově stejný jako u minulé generace, tedy 6,7″ Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Měnit se nemá ani fotovýbava: vpředu najdeme 12Mpx selfie kamerku, vzadu pak stejnou trojkombinaci jako v u základního Galaxy S25 – 50Mpx hlavní, 12Mpx širokoúhlý a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením.

Srdcem telefonu bude čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy opírající se o 12 GB RAM, úložiště pak má být nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. Akumulátor si ponechá kapacitu 4 900 mAh i dobíjecí výkon 45 wattů, díky podpoře standardu Qi2 se zrychlí bezdrátové nabíjení na 15 wattů. I zde však bude nutné pro magnetické uchycení zakoupit speciální kryt.

Vrcholem letošní modelové řady se stane Galaxy S25 Ultra, který jako jediný podstoupí designovou proměnu. Samsung u tohoto telefonu zaoblí rohy, takže už nebude tolik řezat do kapes, přijde však o svoji snadno rozpoznatelnou identitu. Pro pohodlnější úchop Samsung změní poměr stran telefonu – Galaxy S25 Ultra lehce naroste do výšky, ale zato bude o něco užší a tenčí. V řeči čísel to znamená 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost pak poklesne na 218 gramů.

Úhlopříčka displeje naroste na 6,9″, stále se bude jednat o Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Oproti minulé generaci dojde ke znatelnému ztenčení okolních rámečků.

V kruhovém otvoru displeje najdeme 12Mpx selfie kamerku, fotovýbavu na zádech budou opět tvořit čtyři fotoaparáty:

Fotoaparáty tak budou po hardwarové stránce podobné jako u minulé generace, hlavní změna se odehraje na pozici širokoúhlého fotoaparátu, jehož rozlišení čtyřnásobně naroste. Samsung zřejmě vymění i periskopický teleobjektiv za prostorově úspornější variantu založenou na technologii ALoP, která díky přesunu optických členů šetří prostor a zároveň zlepšuje i optické vlastnosti samotného fotoaparátu.

I Galaxy S25 Ultra bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, spárován bude s 12 GB RAM. Úložiště má být nabízeno v kapacitách 256, 512 GB nebo 1 TB. Kapacita akumulátoru zůstane 5 000 mAh, měnit se nemá ani maximální nabíjecí výkon 45 wattů. I zde ale můžeme počítat s nasazením standardu bezdrátového nabíjení Qi2 s magnetickým prstencem v krytu.

V těle Galaxy S25 Ultra opět najdeme slot na stylus S Pen, ten by však měl podstoupit nečekanou úpravu – podle informátora Ishana Agarwala údajně letošní generace přijde o Bluetooth konektivitu, což by znamenalo, že Galaxy S25 Ultra nebude podporovat vzdušná gesta a vzdálené ovládání fotoaparátu nebo hudebního přehrávače.

Exclusive: S Pen on the Samsung Galaxy S25 Ultra will no longer feature Bluetooth according to retail sources!

Which means you will lose certain features like gestures & remote control.

How do you feel about this downgrade? #GalaxyS25Ultra pic.twitter.com/ASDKB06nsx

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 10, 2025