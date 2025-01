Ďábel se skrývá v detailu. Galaxy S25 dostane stejný typ pamětí, přesto budou výkonnější

Řada Galaxy S25 bude na papíře velmi podobná aktuální generaci

U některých součástí dojde k upgradu, i když to ve specifikacích nebude napsané

Dočkat bychom se měli například efektivnější operační paměti

V minulém týdnu došlo k předčasnému odhalení klíčových parametrů chystaných vlajkových smartphonů od Samsungu. Řada Galaxy S25 bude v mnohém podobná aktuální generaci – prostým pohledem do papírových parametrů by se skoro mohlo zdát, že zaměstnanci Samsungu zodpovědní za vývoj smartphonů si vzali roční dovolenou. To ale zřejmě nebude pravda – to, že část specifikací vypadá stejně, neznamená, že stejná skutečně je.

Stejná RAM vyrobená modernějším procesem

Celá řada Galaxy S25 má dostat do výbavy 12 GB operační paměti, což ocení zejména zájemci o základní model – ten loňský měl totiž „pouze“ 8 GB. Ani zájemci o Galaxy S25+ či S25 Ultra ale nemusí být z nulového navýšení kapacity RAM smutní, pokrok se odehraje na jiných místech.

Podle informací korejského serveru The Elec Samsung opět nasadí paměti typu LPDDR5X, ovšem tentokráte budou vyráběné modernějším procesem. Zatímco dosud Korejci využívali 13nm paměti vlastní výroby, u Galaxy S25 to mají být 12nm paměti od společnosti Micron. Samsung prý původně zvažoval nasazení vlastních 12nm pamětí, ovšem u nich se projevily nedokonalosti v technologickém procesu, jejichž projevem bylo přehřívání.

Přechod na modernější výrobní proces by měl přinést lepší efektivitu, tedy stejný výkon při nižším odběru energie, popř. vyšší výkon při stejném odběru. Díky menšímu procesu by také mohly být nové paměti fyzicky menší, což se při návrhu útrob telefonu vždycky hodí.

Papírově stejný fotoaparát, ale…

Podobná písnička by se mohla odehrát i v oblasti fotoaparátů, zejména u periskopického teleobjektivu nejvyššího modelu Galaxy S25 Ultra. Podle uniklých papírových specifikací se údajně opět dočkáme 50Mpx kamerky s 5× optickým přiblížením, ovšem pravděpodobně se bude jednat o zcela jiný modul.

Samsung by totiž mohl použít novou technologii ALoP (All Lenses on Prism), kterou představil loni v listopadu. Novější technologie spočívá v přesunu optických členů před obrazový hranol, díky čemuž může být celý modul menší, a zároveň nabídne lepší světelnost objektivu. Papírově se tedy jedná o stejný fotoaparát, snímky z něj se ale mohou výrazně lišit.

Doufejme tedy, že podobných „neviditelných“ vylepšení uvidíme v řadě Galaxy S25 co nejvíce, a že se ve výsledku bude jednat o všeobjímající upgrade.