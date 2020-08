Samsung válí. Řada Galaxy S20 dostává nejnovější One UI 2.5. Které telefony budou následovat?

Samsung v poslední době ukazuje, jak by měla vypadat příkladná produktová podpora. Tento týden jihokorejský gigant oznámil, že pro své vlajkové modely bude garantovat tři velké systémové aktualizace. To v praxi znamená, že například řada Galaxy Note 20 či Galaxy S20, která šla do prodeje s Androidem 10, bude mít zajištěnou softwarovou podporu až k Androidu 13. Kompletní seznam zařízení, které jsou do tohoto programu zahrnuty, naleznete zde.

Tím to ale nekončí. Modelová řada Galaxy Note 20, která se tento pátek začala prodávat, nabízí nejnovější verzi uživatelského prostředí One UI 2.5, zatímco všechny starší smartphony běží na One UI 2.1 (například řada Galaxy S20 či Galaxy Z Flip & Galaxy Fold).

V případě řady Galaxy S20 to už ale neplatí. Samsung dnes totiž v Evropě začal uvolňovat novou systémovou aktualizaci, jejích součástí je i nejnovější verze One UI 2.5. Mezi hlavní novinky patří možnost používat prostředí Samsung DeX bezdrátově (vyzkoušeli jsme) či Pro mód pro záznam videa. Po softwarové stránce tak řada Galaxy S20 nabízí to samé jako Galaxy Note 20 (vyjma funkcí spojených s perem S Pen).

Které telefony se mohou těšit na One UI 2.5?

Na redakční Galaxy S20 Ultra zatím aktualizace s One UI 2.5 nedorazila, ale očekáváme, že se tak stane v průběhu příštího týdne. Pokud už vám update dorazil, dejte nám vědět do komentářů. Kromě řady Galaxy S20 se One UI 2.5 dočká i celá řada dalších smartphonů, zde je jejich kompletní seznam: