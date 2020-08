Oficiální seznam telefonů od Samsungu, které dostanou Android 11, 12 a 13

Samsung dnes zveřejnil oficiální seznam zařízení, které dostanou nejen nejnovější Android 11, ale také budoucí Android 12 a Android 13. Zhruba před dvěma týdny jsme se dozvěděli, že má jihokorejský gigant v plánu pro své vlajkové modely garantovat tři velké systémové aktualizace.

Samsung tímto krokem smazává výhodu smartphonů Google Pixel. Ty rovněž dostávají tři roky systémových aktualizací, byť se dá s jistotou říct, že Samsung bude v zavádění nových verzí značně pomalejší už kvůli vlastní nadstavbě v podobě vydařeného prostředí One UI.

Přehled smartphonů a tabletů, které se dočkají celkem třech verzí Androidu, je poměrně rozsáhlý. Jen pozor, například řada Galaxy S10 šla do prodeje s Androidem 9 Pie, takže ta s aktualizacemi skončí na Androidu 12, a to samé platí i pro další modely, které se do prodeje dostaly s devítkovým Androidem. Naopak modely, které se začaly prodávat s Androidem 10, bude postupně možné aktualizovat až na Android 13.

Řada Galaxy S : Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 a dále S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite a budoucí modely řady S

: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20 a dále S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite a budoucí modely řady S Řada Galaxy Note : Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite a budoucí modely řady Note

: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite a budoucí modely řady Note Skládací modely Galaxy : Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold a budoucí modely řady Z

: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold a budoucí modely řady Z Řada Galaxy A : Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G a některé budoucí modely řady A

: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G a některé budoucí modely řady A Tablety: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite a budoucí modely řady Tab S

„Společnost Samsung hodlá zákazníkům i nadále poskytovat nejlepší možné mobilní zážitky s modely Galaxy,“ prohlásil Janghyun Yoon, vrchní viceprezident a šéf vývoje softwarových platforem v divizi mobilní komunikace Samsung Electronics. „Lidé dnes chtějí, aby jim jejich přístroje vydržely déle, takže je naším úkolem zajistit spolehlivé zabezpečení a nejnovější funkce i pro modely, které už jsou nějakou dobu na trhu a používají se. Aktualizace tří generací operačního systému Android prodlužuje životnost našich produktů Galaxy a zákazníci tak mají jistotu, že se k nim všechny důležité inovace dostanou hned, jak budou k dispozici, aniž by museli telefon či tablet měnit.“

Například chytré telefony řady Galaxy S20, které se světu představily v únoru s operačním systémem Android 10, bude možné aktualizovat ve třech možných verzích na systém Android 11, což rozšíří možnosti těchto přístrojů. Řada Galaxy S20 získá systém Android 11 v letošním roce jako první, další přístroje budou záhy následovat.