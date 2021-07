Samsung v Praze otevírá Experience zónu. Vyzkoušet můžete opičí dráhu i ohebné telefony

Letní olympijské hry v Tokiu byly včerejším dnem oficiálně zahájeny, což znamená také vznik olympijského parku, ve kterém můžete prožívat úspěchy i neúspěchy našich sportovců. Korejský gigant Samsung je tradičním partnerem olympiád a jeho vlastní Experience zóna v pražském olympijském parku pochopitelně nemůže chybět.

V Experience zóně Samsungu se mohou děti i dospělí prolézt po opičí dráze, boulderovat na lezecké stěně nebo si vyzkoušet simulátor jízdy na kajaku a díky naježděným kilometrům podpořit Olympijskou nadaci pro děti.

Návštěvníci si v relaxační zóně mohou vyzkoušet také mobilní zařízení od Samsungu, například ohebné telefony Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip, nejnovější modely řady Galaxy S21, chytré hodinky Galaxy Watch 3 či poslední modely bezdrátových sluchátek řady Galaxy Buds.

Samsung Experience zóna je otevřena od 23. července do 8. srpna v areálu Olymp v Praze 7. Areál je otevřen každý den, od neděle do čtvrtka v čase od 9 do 19 hodin, od pátku do soboty v čase od 9 do 20 hodin.