Samsung přiznal chybu u Galaxy S23. Může za ni Google, tvrdí

Samsung přiznal problémy s registrací dotyku na zařízeních Galaxy S23

Může za ně údajně kanál zpráv Discovery (Objevit), který je součástí aplikace Googlu

Jihokorejský gigant podle svých slov již pracuje na nápravě

Chytré telefony, jako jakékoli jiné lidské výtvory, nejsou zcela bezchybné a tu a tam se zkrátka stane, že něco nefunguje tak, jak má. To je i případ vlajkové řady Galaxy S23. Samsung začal koncem března rozšiřovat aktualizaci One UI 6.1 na své nejlepší loňské modely, avšak od té doby si řada lidí stěžuje na problémy s dotykovým displejem. Konkrétně se jedná o to, že dotyková obrazovka na těchto zařízeních někdy neregistruje správně dotyk a člověk musí klepnout vícekrát, aby jej telefon zaregistroval.

Kanál Discovery si s One UI 6.1 příliš nerozumí

To je samozřejmě nepříjemná situace a Samsung problém nyní konečně uznal, avšak přišel s poměrně netradičním vysvětlením. Podle korejské společnosti za to do značné míry může Google, protože problém je zřejmě způsoben kanálem Discover (v Česku se jmenuje Objevit), který si můžete nechat zobrazit potažením z levé strany domovské obrazovky. Samsung tvrdí, že na nápravě problému již aktivně pracuje. V Google Discover se uživatelům zobrazují odkazy na zajímavé články podle jejich preferencí ve vztahu k účtu Google.

Než se tak stane, nabízí Samsung postiženým uživatelům dočasné řešení: měli by vymazat data aplikace Google a poté restartovat své zařízení. Jakmile tak učiní, měla by dotyková obrazovka správně registrovat všechny dotyky. Chcete-li vymazat data aplikace Google, přejděte do Nastavení > Aplikace > Google > Úložiště a klepněte na možnost Vymazat data. Po provedení tohoto úkonu se možná budete muset znovu přihlásit k účtu Google.

Google problém s největší pravděpodobností vyřeší prostřednictvím updatu své aplikace, takže se ujistěte, že máte v Google Play povoleny automatické aktualizace. Pokud jste netrpěliví, můžete vždy ručně aktualizovat všechny aplikace prostřednictvím Obchodu Play manuálně.