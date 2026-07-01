Samsung potvrdil Galaxy Ring 2: prsten připojíte i k iPhonu

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- Samsung oficiálně potvrdil příchod prstenu Galaxy Ring 2
- Není známo, kdy bude představen, ale již se nachází ve vývoji
- Mohl by nabídnout něco, co až doposud žádná jiná elektronika od Samsungu neumožňovala
Samsung vstoupil do segmentu chytrých prstenů před dvěma lety, a to prostřednictvím povedeného modelu Galaxy Ring. Právě jihokorejský výrobce se zasadil o to, že se tento segment dostal do širšího povědomí a začalo se o něj zajímat jak široké spektrum uživatelů, tak další technologické značky. Druhá generace prstenu Galaxy Ring byla konečně potvrzena a spekulace naznačují prvek, který mnoho fanoušků překvapí a určitě i potěší.
Galaxy Ring 2 oficiálně potvrzen
O druhé generaci tohoto prstenu se začalo mluvit prakticky ihned po premiéře původního Galaxy Ring, která se uskutečnila v červenci 2024. Spekulace o pracích na nástupci však byly několikrát vyvráceny s tím, že Samsung od něj na čas dává ruce pryč a nevznikne. Těmto spekulacím je ale nyní konec a Galaxy Ring 2 byl oficiálně potvrzen vysokým představitelem značky.
V rozhovoru pro Forbes to potvrdil Hon Pak, který u Samsungu zastává pozici viceprezidenta a vedoucího týmu digitálního zdraví. Dle jeho prohlášení je druhá generace prstenu již ve vývoji, nicméně žádné konkrétní informace o tom, s jakými funkcemi tato novinka dorazí, nebo kdy se jí dočkáme, však nezazněly.
Kompatibilita by mohla překvapit
Hon Pak se rozmluvil o tom, že mezi prsteny nejsou v oblasti hardwaru, konkrétněji senzorů, žádné zásadnější rozdíly a ty vznikají až na poli softwaru. Dá se tedy předpokládat, že Samsung bude chtít vyniknout právě v oblasti softwarových funkcí a schopností. A také kompatibility, která vypadá velmi zajímavě a mohla by potěšit hlavně majitele iPhonů.
Z rozhovoru tak nějak vyplynulo, že by mohl být Galaxy Ring 2 plně kompatibilní s iPhonem, což by bylo velké překvapení. Explicitně to potvrzeno nebylo a Hon Pak to neřekl napřímo, spíše to jen naznačil a k otázce na iPhone a možnou kompatibilitu uvedl, že se sice usmívá, ale nic prozradit nemůže. Jeho reakce kompatibilitu s iPhonem opravdu naznačuje.
Nový prsten pro uživatele iOS?
Apple údajně svůj chytrý prsten připravuje také, ale je klidně možné, že Galaxy Ring 2 s iOS kompatibilitou dorazí dřív a majitelé iPhonu tak budou moct sáhnout po konkurenčním modelu. Uvidíme, kdy tento nový chytrý prsten vyjde a jaké funkce nabídne. Dá se předpokládat, že po jeho oficiálním potvrzení se začnou množit úniky a nové informace.