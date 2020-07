Samsung Galaxy Fold 2 v srpnu představen nebude. Na premiéru si počkáme o něco déle

Za necelý měsíc se odehraje další z řady Unpacked Eventů od Samsungu, na kterém korejský gigant představí velkou spoustu nových zařízení. Původně se očekávala velká spousta smartphonů, avšak podle nejnovějších indicií se minimálně jednoho chystaného modelu 5. srpna nedočkáme. Obvykle přesný informátor Max Weinbach prozradil, že na srpnové tiskovce nebude odhalen ohebný telefon Galaxy Fold 2.

Weinbach se opírá o několik náznaků z pocházejících z databáze IMEI a také z označení posledních verzí firmware. Z těchto zdrojů vyplývá, že Samsung ještě zdaleka nemá pro Galaxy Fold 2 připravený software, ten by měl být dokončen až zhruba v druhé polovině září. Někdy v tuto dobu by měla být druhá generace Galaxy Fold odhalena, což potvrzují i další informátoři.

According to my source, Fold 2 may not be totally released at 8.5. And details of Fold 2 will be open in September.

— Crazy_Me (@TooCrazyAsMe) July 9, 2020