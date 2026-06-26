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Samsung Galaxy A27 dostal lepší displej a procesor. Jsou zde ale i nepříjemné ústupky

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 6. 9:00
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Galaxy A27 ve všech barvách

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Kapitoly článku
Samsung Galaxy A27: co se zlepšilo
Co se nezměnilo
Co se zhoršilo
Cena a dostupnost
  • Samsung představil první vlaštovku z nadcházející generace smartphonů
  • Galaxy A27 dostal lepší displej a výkonnější čipset
  • Naopak se zhoršila voděodolnost a snížilo rozlišení fotoaparátů
  • Telefon se v ČR prodává od 7 999 korun

Vyrábět levné smartphony není v dnešní době nic jednoduchého. Ceny pamětí se vznášejí v nebeských výšinách a výrobci telefonů musí přemýšlet nad tím, jak u svých novinek vybalancovat cenu a výbavu tak, aby jejich poměr nebyl výrazně horší než u předchozí generace. Čerstvě představený Galaxy A27 je důkazem toho, že tato disciplína nebude pro výrobce vůbec jednoduchá.

Samsung Galaxy A27: co se zlepšilo

Galaxy A27 je první vlaštovkou nadcházející generace telefonů Samsungu. Na první pohled novinka vypadá velmi podobně jako její loňský předchůdce, došlo však k několika drobným posunům kupředu, ale také dozadu.

Galaxy A27 ve všech barvách

Do první škatulky jednoznačně patří displej. Samsung i u svého základního telefonu odstranil kapkovitý výřez a nahradil jej moderním kruhovým otvorem, tenčí jsou také okolní rámečky. Obrazovka je typu AMOLED a na úhlopříčce 6,7″ láká na klasické Full HD+ rozlišení.

Galaxy A27 je rovněž výkonnější než jeho předchůdce. Samsung nasadil 4nm čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, který má nabídnout plynulejší multitasking a vyšší výkon při hraní her (o 10-20 procent). Rozšířeny byly rovněž schopnosti umělé inteligence v rámci balíku Awesome Intelligence. Ten aktuálně obsahuje funkce Circle to Search, mazání objektů ve fotografiích, transkripci hlasu a integrovaného AI asistenta (Gemini, Perpexity nebo Bixby).

Co se nezměnilo

Galaxy A27 si ponechal akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a podporou 25W nabíjení. Potěší i nadstandardní softwarová podpora čítající 6 let aktualizací operačního systému a bezpečnostních záplat. Na svém místě zůstala čtečka otisků prstů a rovněž slot na paměťovou kartu. Nezměněn je i hlavní 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací.

Co se zhoršilo

Bohužel u ostatních fotoaparátů došlo ke snížení rozlišení – širokoúhlá kamerka má nově 5 megapixelů (namísto osmi), u selfie kamerky došlo ke snížení z 13 megapixelů na 12. Rozlišení sice není jediným důležitým parametrem, nicméně 5 megapixelů u širokoúhlého fotoaparátu už je v dnešní době opravdu málo.

Přestože konstrukce telefonu se mezigeneračně příliš nezměnila, došlo ke zhoršení voděodolnosti – namísto krytí IP67 novinka splňuje pouze krytí IP64. Telefon tak neustojí ponoření do vody, ale pouze letmé postříkání vodou. ¨

Cena a dostupnost

Potenciální kupce nepotěší ani cena, která oproti loňskému modelu narostla. Telefon je na českém trhu dostupný již dnes, a to v černé, modré a růžové barvě. Za konfiguraci 6/128 GB zaplatíte 7 999 korun, varianta 8/256 GB přijde na 10 790 korun.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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