Samsung dodá displeje: ohebný iPhone ponese rukopis největšího konkurenta

Apple si údajně vybral exkluzivního dodavatele ohebných OLED panelů pro své skládačky

Poměrně nepřekvapivě jim má být jihokorejský gigant Samsung

K představení by mělo dojít už v příštím roce

Ohebný iPhone je ve světě technologií poměrně velké téma – většina velkých mobilních firem už svou vlastní vizi ohebného smartphonu představila, přičemž všichni čekají na to, s čím se vytasí gigant z Cupertina. Ten s vlastní skládačkou už delší dobu váhá a příliš se do mladého, ale poměrně lukrativního segmentu nežene. V poslední době nicméně sílí spekulace, že se v kalifornské centrále skutečně na ohebných zařízeních pracuje, přičemž nyní internetem koluje další zajímavá, byť nepříliš překvapivá informace.

Samsung má být exkluzivním dodavatelem displejů pro ohebné iPhony

Ta se týká displeje, který by měl ohebný iPhone používat. S informací přišel server Business Korea a patrně překvapí jen málokoho – ohebný telefon od Applu by podle jihokorejského serveru měl exkluzivně využívat OLED panely od největšího konkurenta, kterým je Samsung. Pokud se v technologiích trochu vyznáte, tak jistě víte, že Samsung patří mezi největší výrobce displejů na světě a je patrně jeden z mála, kdo by byl schopen uspokojit poptávku ze strany Applu, která je v případě jeho zařízení značná. Jinak by tomu nemělo být ani co se týče potenciální skládačky.

Zajímavá tato informace je s ohledem na to, že v poslední době se Apple snaží diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec tak, aby nebyl závislý jen na jednom subjektu. V případě ohebného zařízení ale jistě Apple spíše upřednostní konstantní kvalitu a spolehlivost před nižšími náklady, tudíž se volba Samsungu jeví jako logická, byť ve hře byli ještě konkurenční LG a čínská společnost BOE.

Podle dostupných zdrojů byl Samsung jediný, který zvládne dodat displeje o vysoké kvalitě a zároveň splnit jeden z požadavků, jenž si Apple pro své skládačky vytyčil. Oním požadavkem je panel, který v místě ohybu nemá viditelnou a hmatatelnou rýhu. Podle Business Korea zatím nebyl dokončen objem dodávek skládacího iPhonu, jehož uvedení na trh se očekává koncem příštího roku. Očekávání odvětví však naznačují, že by mohl překročit původně předpokládané roční množství 9 milionů kusů a potenciálně dosáhnout na více než 15 milionů kusů.

