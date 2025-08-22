S touto krabičkou je krádež auta hračka. Umí naklonovat téměř jakýkoli klíč

- Krádež moderních automobilů je možná jednodušší, než jste si mysleli
- S pomocí nástroje Flipper Zero a specializovaného softwaru je to otázka chvilky
- Pokud by se tato metoda výrazně rozšířila, mohlo by to znamenat velký problém do budoucna
Kradení aut bohužel patří mezi zloději mezi stále oblíbené kratochvíle. Se zvyšující se cenou automobilů a elektromobilů je nicméně pro kriminálníky důležité, aby na sebe upozornili co možná nejméně a zároveň, aby vozidlo při krádeži příliš nepoškodili. Zatímco ti méně zdatní se musí spoléhat na rozbité okno a improvizaci, ti zkušenější si našli nový nástroj, který jim krádeže výrazně usnadní. Jeho účel byl přitom původně zcela odlišný.
Odemknutí cizího vozidla snadno a rychle
Možná jste již slyšeli o nástroji jménem Flipper Zero. Jedná se totiž o jakousi zjednodušenou obdobu tamagochi, která obsahuje 433MHz vysílač efektivní až na 50 metrů, který umožňuje zařízení připojovat se k RFID, rádiovým protokolům a ladicímu hardwaru pomocí pinů GPIO. S Flipperem Zero můžete na dálku ovládat celou řadu bezdrátových zařízení, od garážových vrat až po chytré zásuvky. Využití je ale mnohem širší, bohužel i na případy páchání trestné činnosti.
Skrze speciální software lze totiž Flipper Zero upravit tak, aby odemkl auta rozšířených automobilek, jako jsou Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai či Kia. Hack funguje tak, že zachytí a naklonuje rádiový signál klíče pomocí vlastního firmwaru vytvořeného pro Flipper Zero. Není to poprvé, co byly rádiové útoky použity ke krádežím aut. Ve Velké Británii útočí na vozy Hyundai, Kia a Genesis zloději, kteří používají zařízení podobné GameBoy k odemykání a startování vozů bez klíče. Jihokorejská automobilka následně prodávala zákazníkům bezpečnostní opravu za 49 liber (cca 1400 korun).
Hack pro Flipper Zero nicméně vyžaduje, abyste nejprve vlastnili jeden z těchto přístrojů a poté měli prostředky na zakoupení (nebo krádež) firmwaru, který umožní klonování signálu z klíčenky vozidla. Ani pak není jasné, zda lze zařízení použít k něčemu jinému než k odemykání vozidla. Pokud by se ale tato metoda rozšířila, může to potenciálně znamenat velký problém do budoucna, pokud si s tímto způsobem krádeže vozidel automobilky neporadí dříve.