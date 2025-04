Robotický kůň na vodík! Nová „motorka“ od Kawasaki překoná jakýkoliv terén

Japonská firma Kawasaki odhalila koncepci zoomorfního robota Corleo

Hybrid robotické šelmy a motoroky představuje vizi společnosti do roku 2050

Společnost Kawasaki Heavy Industries odhalila na konferenci Expo Osaka 2025 velmi unikátní dopravní prostředek. Jmenuje se Corleo, vypadá jako kříženec čtyřnohého zoomorfního robota a motocyklu. Ostrá produkce je v nedohlednu, Corleo je pouze koncept související s mírně upravenou vizí do roku 2050 a cílem je překonat současný zážitek z běžných dvoustopých vozidel.

Napůl motorka, napůl šelma

Koncepce motocyklu Corleo vychází primárně ze toho, jak se v hornatém či kamenitém terénu pohybují zvířata, zejména šelmy. Značná část konstrukce tak může připomínat robotického psa, možná lva (odtud název Corleo?). Každý ze čtyř končetin je schopná se pohybovat samostatně, ale i koordinovaně, takže v praxi to vypadá, jako byste seděli na hřbetě robotického lva. Nohy tohoto motocyklu mají dva kovové klouby a na konci pogumovanou vrstvu pro lepší přilnavost k povrchu.

Horní část se sedátkem a infotainmentem nabízí klasický pohled „jako z běžné motorky“. Na přiloženém traileru můžete vidět rychlost, kompas, ovládání světel a dokonce i navigace v rozšířené realitě díky směrovým ukazatelům. Není však jasné, jak probíhá řízení, tedy ovládání Corleo, protože řidítka nejsou pohyblivá, připomínají spíše madla na držení.

Výrobce pouze upozorňuje, že robot reaguje na hmotnost a výšku řidiče, přizpůsobuje tomu umístění sedla a třmenů, aby byla jízda pohodlná a došlo k unikátnímu „těsnému spojení mezi člověkem a strojem“. Ano, to je přesná citace z tiskové zprávy.

Vodíkový motor

Co do technických specifikací Kawasaki zase tak sdílné nebylo. Corleo má obsahovat vodíkový motor o objemu 150 cm³, který vyrábí elektřinu pro pohon jednotek umístěných na nohách, přičemž palivo dodává vodíkový kanystr umístěný vzadu, což zajišťuje nízké emise a tichý provoz.

Výrobce se nijak nezmiňuje ani o uvedení do komerčního provozu. Corleo je vlastně jen koncept představující vizi společnosti označovanou jako „Fun to Ride“. Je pravděpodobné, že v rámci své vize do roku 2050 japonská firma odhalí ještě několik podobně převratných konceptů.

