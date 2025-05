Ve světě chybí miliony zdravotních sester. Tchaj-wan je začal doplňovat roboty

Ve světě chybí více než 4,5 milionu zdravotních sester

Speciální roboti tak začínají nahrazovat zdravotní personál na Tchaj-wanu přímo v nemocnicích

Robot zvládá rozvážet léky, hlídat pacienty i navigovat návštěvy, čímž snižuje zatížení personálu až o 30 %

Zdravotní sestry jsou páteří každé nemocnice, ale čelí čím dál větším nárokům. Administrativa, logistika, rutinní úkoly a neustálý nedostatek personálu může vést v budoucnu až na hranici kolapsu zdravotnictví v některých zemích. Právě proto přichází na scénu nurabot – robotický ošetřovatel, který má ulevit vyčerpanému personálu a vrátit sestrám prostor pro lidskou péči.

Stane se nurabot budoucností zdravotnictví?

Nurabot vznikl díky spolupráci technologických gigantů Foxconn a Kawasaki Heavy Industries a na rozdíl od lidí nezačíná svou práci v nemocnici, ale ve virtuálním prostředí. Dříve než se poprvé rozjede po reálném oddělení, prochází digitálním tréninkem v přesné 3D simulaci nemocnice, takzvaném digitálním dvojčeti, které napodobuje skutečné rozmístění lůžek, chodeb, skladů i sesterenských stanic. Tento digitální svět slouží jako bezpečné tréninkové prostředí, kde si robot osvojí pohyb v prostoru, reakce na situace a interakci s personálem, aniž by ohrozil provoz reálné nemocnice.

Celý proces je postaven na výkonné infrastruktuře společnosti NVIDIA, simulační platformě Omniverse, výpočetní jednotce Jetson Orin a systému Holoscan, který umožňuje robotovi zpracovávat senzorická data v reálném čase.

Jakmile je robot virtuálně připraven, nastupuje do ostrého provozu. V nemocnici poté plní řadu úkolů, které by jinak vyžadovaly čas i fyzické úsilí personálu: doručuje léky, přiváží zdravotnické pomůcky, roznáší informační materiály pacientům, kontroluje zásoby na jednotlivých stanicích, pomáhá s navigací návštěvníků a do jisté míry sleduje pohyb na odděleních.

V každodenní praxi zvládne Nurabot snížit pracovní zátěž sester až o 30 %. Jak? Například tím, že eliminuje opakované cesty pro materiál, doručí pomůcky na vyžádání nebo asistuje při péči o pacienta. Tam, kde dřív bylo potřeba dvou lidí k jednoduchému úkonu, například k posazení pacienta s dýchacími potížemi, tam dnes stačí jeden člověk a robot jako opora.

TCVGH, nemocnice budoucnosti

Nurabot pracuje v nemocnici Taichung Veterans General Hospital (TCVGH), která patří mezi největší a zároveň nejmodernější zdravotnická zařízení na Tchaj-wanu. Kromě špičkové péče se proslavila i jako průkopník v oblasti chytrého zdravotnictví, kde aktivně propojuje lékařskou praxi s nejnovějšími technologiemi. Nemocnice, která se nachází ve střední části ostrova, slouží jako inspirativní příklad toho, jak umělá inteligence a robotika zásadně mění podobu zdravotní péče.

V roce 2024 se TCVGH dostala mezi 100 nejlépe hodnocených chytrých nemocnic na světě, což potvrzuje její rostoucí význam i odhodlání neustále inovovat. Aktivní zapojení AI a robotických systémů přímo do provozu ji výrazně odlišuje od běžných nemocnic.

Foxconn kompletně propojí všechna data z nemocnice

Zdravotnický ekosystém, který Foxconn postupně zavádí v tchajwanských nemocnicích, přesahuje rámec samotných robotických asistentů. Jeho síla spočívá v komplexním propojení dat, algoritmů a klinického provozu do jednoho inteligentního celku. Klíčovou roli v tomto systému hraje FoxBrain – pokročilý jazykový model, který zpracovává obrovské množství zdravotních dat v reálném čase. Díky své architektuře dokáže odvozovat souvislosti mezi symptomy, sledovat dlouhodobé trendy u pacientů a navrhovat personalizovaná doporučení pro další péči.

Model navíc zvládá pracovat i s neúplnými nebo rozptýlenými informacemi, dokáže například upozornit na rizikové vzorce ve vývoji vitálních funkcí nebo zohlednit údaje z různých oddělení při predikci možných komplikací. To z něj činí cenného digitálního spolupracovníka lékařů, který nepřetržitě analyzuje stav pacienta na pozadí každodenního provozu. Využívá při tom hluboké učení i přístup k modelům trénovaným specificky pro zdravotnické scénáře.

Zatímco tradiční rozhodování často závisí na jednotlivém lékaři, FoxBrain nabízí druhý pohled. Na základě tisíců předchozích případů, aktuálních dat i pravděpodobnostních scénářů dalšího vývoje. Takové propojení klinické zkušenosti a datové inteligence může zásadně zvýšit bezpečnost, efektivitu i rychlost rozhodování v každodenní péči.

Nurabot možná zachrání zdravotnictví

Zkušenosti z Tchaj-wanu ukazují, že roboti nejsou pro lidské zdravotníky hrozbou, ale jejich spoluhráči. Nenahrazují empatii, rozhodování ani komunikaci s pacientem, právě naopak. Převzetím opakujících se a fyzicky náročných úkolů dávají sestrám čas i energii tam, kde jsou nejpotřebnější: u lůžka, při rozhovoru s pacientem nebo v náročných situacích, kdy jde o rychlé rozhodování.

Místní sestry si technologii pochvalují. Zmiňují úlevu od neustálého běhání mezi sklady, menší únavu při směnách a větší prostor soustředit se na to, proč do zdravotnictví přišly, a to pomáhat lidem. Pokud by roboti v budoucnu zvládli i základní konverzaci, rozeznávání obličejů nebo asistenci při manipulaci s imobilními pacienty, mohla by se péče posunout na ještě vyšší úroveň.

Autor článku Josef Novák