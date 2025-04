Robot od Boston Dynamics sám natočil reklamu. Výsledek je až děsivě dobrý

Reklamní agentura WPP ve spolupráci s Boston Dynamics, Canonem a Nvidií zkoumá potenciál humanoidních robotů a umělé inteligence při výrobě obsahu

Cílem je překonat současná omezení robotiky na place, zvýšit bezpečnost štábů a umožnit dříve nerealizovatelné záběry

Testy s robotem Atlas ukazují na jeho schopnosti přesné opakovatelnosti a navigace, které by mohly doplnit, nikoli nahradit, lidské filmové štáby

Reklamní agentura WPP spojila síly s Boston Dynamics, Canonem a Nvidií, aby otestovala, jak mohou humanoidní roboti změnit produkci filmů a reklamních spotů. Pro začátek. Cílem je totiž překonat současné technické limity, zvýšit bezpečnost filmových štábů a umožnit záběry, které by dříve nebylo možné natočit.

Nezvyklá spolupráce spojuje globální reklamní gigant WPP, technologickou společnost NVIDIA, výrobce kamer Canon a především Boston Dynamics, známou svými pokročilými roboty. Nedávný experiment tak poprvé představil robota Atlas, který zaujal místo přímo za kamerou a ukázal možnosti nového typu filmové produkce, ve které stroje doplňují práci lidí na place.

Roboti posouvají hranice tradiční produkce

Robotika v audiovizuální tvorbě není nic nového – robotická ramena nebo drony se využívají už řadu let. Jenže jejich použití stále naráží na určitá omezení. Nastavení takových technologií může často zabrat půl dne, a i drobná změna vyžaduje kompletní přestavbu. Kromě toho je zde otázka bezpečnosti lidí, kteří se pohybují v potenciálně rizikovém prostředí nebo jsou nuceni opakovaně držet kameru v nepřirozených pozicích při dlouhých záběrech detailů.

Robot Atlas od Boston Dynamics má potenciál tyto problémy řešit. Klíčovou schopností robota je především jeho fyzická síla. Atlas totiž unese a stabilně drží předměty o váze až 20 kilogramů a to v různých pozicích. Nemluvě o schopnosti precizně opakovat pohyby pořád dokola. Což je vlastnost, kterou mohou ocenit nejen filmaři seriálů či filmů, ale i tvůrci reklam, kteří mohou leckdy potřebovat hromady prakticky totožných záběrů s minimálními obměnami.

Alberto Rodriguez z Boston Dynamics i režisér Brett Danton ve zprávě WPP zdůraznili, že taková preciznost je pro lidské operátory téměř nedosažitelná. Danton také vyzdvihl, že Atlas zvládne pohyby kamerou, které jsou pro člověka zcela nepřirozené, jako je například přesný boční posun.

Nové možnosti v extrémních podmínkách

Dalším přínosem humanoidního robota Atlas je schopnost natáčet v prostředí, kam se člověk dostává obtížně nebo kde hrozí vysoké riziko. Podle Perryho Nightingalea z WPP a Vatche Arabiana z Boston Dynamics to otevírá cestu k natáčení v blízkosti aktivních vulkánů, hluboko v jeskyních či jiných extrémních lokacích. Filmaři by tak mohli bezpečně pořizovat dosud nepředstavitelné záběry bez ohrožení lidských členů štábu.

Jenže jak už asi tušíte, tak jednoduché to taky není. Aby se vůbec roboti mohli spolehlivě pohybovat v dynamických podmínkách filmového natáčení, potřebují intenzivní trénink. A tady do hry vstupuje umělá inteligence a syntetická data. NVIDIA vyvinula platformu Cosmos, která umožňuje vytvářet fyzikálně přesné simulace reálného světa. Ty slouží jako virtuální tréninkové prostředí, kde roboti získávají zkušenosti dříve, než se zapojí do reálného natáčení.

Lidé a stroje jako partneři, ne konkurenti

Tvůrci zdůrazňují, že robot Atlas je určený především jako doplněk, nikoli náhrada lidského štábu. Tedy alespoň prozatím. Jak uvedl Arabian, stejně jako drony rozšířily filmařské možnosti, robotika umožňuje posouvat hranice dále. Stroje by měly přebírat rutinní, fyzicky náročné či rizikové úkoly, což by lidem mělo umožnit více se věnovat kreativnímu a strategickému plánování produkce. Otázkou pak je, jestli i to kreativní strategické plánování na druhé straně spektra pak časem taky nenahradí nějaká forma umělé inteligence.

Robotika je navíc stále dostupnější nejen pro velké produkční společnosti. Za zmínku stojí například populární youtuber Marques Brownlee (MKBHD), který v některých svých videích využívá specializované robotické rameno, díky kterému dosahuje plynulých a precizních záběrů. MKBHD je v kontextu tvůrců obsahu na YouTube sice asi trochu extrém, nicméně i on ukazuje, že robotika při natáčení není jen sci-fi, nebo pouze doménou drahých hollywoodských produkcí.

Pokročilá robotika v akci

Pro WPP není spolupráce s Boston Dynamics první zkušeností s pokročilou robotikou. Už dříve testovali například robota Spot, který pomocí LiDAR technologie mapoval prostředí pro virtuální produkce. Spojení s Canonem a testy robota Atlas s kamerami EOS C400 a EOS C80 tak jen představují další krok ve vývoji.

WPP navíc připravuje nové generace odborníků díky svému Creative Technology Apprenticeship programu, který školí specialisty právě na technologie budoucnosti, včetně robotiky. Je tak dost možné, že reklamy a časem i seriály a filmy, mohou už za pár let využívat mnohem pestřejší záběry z kamer.

Integrace humanoidních robotů na filmové place bude záviset na dalším technologickém vývoji a cenové dostupnosti, potenciál technologie je nepopiratelný. Kombinace lidské kreativity s pokročilou robotikou může zásadně změnit způsob, jakým se bude v budoucnu natáčet. A jakmile půjde cena dolů, budou mít širší možnosti k ruce nejen filmaři a tvůrci reklam, ale i nezávislé produkce, maličká studia, či jednotlivci.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.