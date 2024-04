Řidička Tesly zmrzačila člověka. U soudu se vymlouvala na autopilota

Autopilot Tesly je stále velké téma a různá média se často věnují jednotlivým případům, kdy tato technologie způsobila nehodu nebo nefungovala tak, jak by měla. Nejnovější případ ale ukazuje, že občas může autonomní asistent sloužit spíše jako výmluva řidiče nerespektujícího pravidla. Díky přesným datům z vozu ale viník alespoň v tomto případě spravedlnosti nejspíše neuteče.

Tesla vindicated as data shows Agrawal lied about Melbourne hit and run, car was NOT on Autopilot – https://t.co/ZttXMqFLpX

Today, Tesla has been vindicated in a multi-year legal battle in Victoria. In March 2022, Sakshi Agrawal claimed her Tesla was on Autopilot when she struck… pic.twitter.com/qe4pKnY7Tg

— techAU (@techAU) April 23, 2024