Revoluční projekt Ivea a Altmana má problém. Bude se muset přejmenovat

Jak ví každý, kdo někdy zakládal nebo se pokusil založit hudební skupinu, nejdůležitější je jméno. Jinak tomu není ani v případě startupů, které se mnohdy nemají čím prezentovat, mimo svého jména a svých zakladatelů. To je také případ společného projektu Sama Altmana, zakladatele Open AI, a Jonyho Ivea, dlouholetého designéra společnosti Apple. Od něho si nejen technologičtí nadšenci slibují opravdu hodně, především pak malou revoluci v praktickém využití umělé inteligence. Jak to ale vypadá, jejich plán dostává první trhliny.

Problém je totiž ve jméně společnosti „io“, která patřila Iveovi a kterou Altman za 6,5 miliardy dolarů (asi 143 miliard korun), koupil. Na tohle jméno si totiž začala činit nároky firma iyO – startup na výrobu naslouchacích přístrojů, který vznikl v rámci projektu Google Moonshot. Blogový příspěvek s oznámením a devítiminutové video s Ivem a generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem již nejsou k dispozici.

This page is temporarily down due to a court order following a trademark complaint from iyO about our use of the name “io.” We don’t agree with the complaint and are reviewing our options.https://t.co/suwMRPTHqB

