Sora: revoluční AI generátor videí od OpenAI si konečně vyzkoušíte i v Česku

Sora se konečně po několika měsících od spuštění v USA dostala i do Evropy

Zadarmo ale není, potřebujete na ni minimálně ChatGPT Plus za 20 dolarů měsíčně

I tak se ale s tvorbou videí pojí celá řada technických omezení

Od 28. února 2025 si mohou uživatelé v Evropské unii (tedy i v Česku a na Slovensku), Velké Británii, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu vyzkoušet pokročilý nástroj pro generování videí Sora od OpenAI. Po dlouhém čekání a spekulacích o regulacích se Sora konečně dostává i k evropským tvůrcům, kteří si mohou hrát s textovými zadáními a nechat umělou inteligenci vytvářet více či méně realistická videa.

Jak Sora funguje?

Sora je nástroj pro generování videí na základě textových promptů. Stačí napsat popis scény a AI vygeneruje video, které (většinou…) odpovídá zadání – včetně různých vizuálních stylů a přizpůsobení délky. Pro běžné uživatele jsou videa omezena na délku maximálně 20 sekund a rozlišení 720p, což samozřejmě není ideální, ale jako doplněk na sociální sítě nebo pro experimentální tvorbu to zatím dostačuje.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

Se Sorou se pojí také nemalá kontroverze, neboť zatímco někteří umělci ji vnímají jako převratnou inovaci, jiní upozorňují na její limity. AI má stále problémy s komplexnějšími scénami, například s přesným fyzikálním chováním objektů nebo plynulými pohyby lidí.

Kdo si může Soru vyzkoušet?

Sora je dostupná v rámci placených plánů ChatGPT Plus a ChatGPT Pro. Každý z nich má jiné možnosti. Pokud používáte ChatGPT zdarma, máte smůlu a na webu sora.com se můžete leda tak pokochat některými výtvory.

Pokud si ale platíte alespoň ChatGPT Plus, můžete vygenerovat desítky videí měsíčně, s maximálním rozlišením 720p a délkou do 10 vteřin. Pokud si předplácíte ChatGPT Pro (200 dolarů měsíčně…), máte výrazně vyšší limity, můžete videa generovat v rozlišení 1080p, můžete dělat pokročilejší scény a vůbec je to vhodnější pro náročnější produkci. Celý hollywoodský film si v Soře zatím ale jen tak nevygenerujete ani za těch 200 dolarů měsíčně.

Na co si dát pozor

OpenAI nastavilo u Sory několik omezení. Jak se dalo očekávat, není možné generovat explicitní obsah, násilné scény nebo videa s veřejně známými osobnostmi bez jejich souhlasu. Cílem je zabránit dezinformacím, manipulaci s realitou a dalším etickým problémům. Otázkou však zůstává, jak efektivně budou tato pravidla vymáhána a jestli nebudou v OpenAI některá pravidla časem třeba trochu uvolňovat, jak už v minulosti šéf OpenAI Sam Altman naznačoval.

Kromě toho se kolem Sory vede debata o autorských právech. AI modely jsou trénovány na obrovských souborech dat, jejichž původ je často nejasný. Zatímco OpenAI tvrdí, že dodržuje zákony, odborníci upozorňují na to, že právní rámec v oblasti AI generovaného obsahu stále není jednoznačný. A třeba v minulosti se zástupci OpenAI regulérně odmítli vyjádřit na otázku, zda trénovali i na videích z YouTube (což podle Googlu nesmí). Různé zákulisní spekulace ale o využití videí z YouTube mluví.

Změní Sora svět videoprodukce?

Sora přináší fascinující možnosti pro kreativní průmysl – ať už jde o marketing, umění, nebo experimentální film. Nabízí novým tvůrcům možnost generovat videa bez nutnosti složitého softwaru či natáčení. Na druhou stranu ale zároveň přispívá k nejistotě kolem budoucnosti tvůrčích profesí, ostatně jako v případě Dalle, Midjourney nebo i samotného textového ChatGPT, které se s každou další verzí výrazně zlepšuje.

Jisté je to, že na sociálních sítích, kde se to už teď hemží všemožnými AI videi, bude teď toho AI balastu ještě mnohem, mnohem víc. Evropa jistě nebude zahálet, bude tvořit jako o život a čest výjimkám, ale na internetu nyní bude zase o něco hůře rozpoznatelná realita od fikce.