Revoluce od Fordu: levnější elektromobily díky nové platformě a LFP bateriím

- Platforma Universal bude sdílená pro několik různých typů elektromobilů
- Použity budou menší a levnější baterie typu LFP
- Nízká kapacita má být kompenzována aerodynamikou, aby celkový dojezd dostačoval
- Výrobní proces se značně zrychlí a zlevní
Ford učinil velké oznámení veřejnosti a ačkoliv neodhalil žádný konkrétní vůz, zčeřil vody automobilového průmyslu. Má totiž velké plány, ať už se bavíme o nové univerzální platformě označované jednoduše jako Universal, nebo o vylepšeném procesu výroby, který umožní zrychlení a zlevnění výroby elektromobilů. Ford přirovnává nové plány k počátku první sériové výroby slavného Modelu T před více než sto lety. Ačkoliv se o tomto tvrzení dá pochybovat, zdá se, že automobilka do nově odhalených technologií vkládá veškeré naděje. Vlastně se není čemu divit především s přihlédnutím k obřím ztrátám, které aktuálně legendární automobilka vykazuje.
Ford má v plánu vyrábět celou rodinu levných elektromobilů ve své továrně v Kentucky. Už v roce 2027 by měl sérii odstartovat čtyřdveřový pick-up střední velikosti s cenou okolo třiceti tisíc dolarů, což je v přepočtu a po přičtení daně zhruba třičtvrtě milionu korun. Na stejné platformě pak bude stavět i další typy vozů, ať už to bude menší dodávka, SUV nebo větší truck. Tyto elektromobily budou silně svázány se svým softwarem a nabídnou over-the-air updaty, jaké známe například od Tesly. Použité lithium-železo-fosfátové baterie přinesou lepší odolnost, nižší náklady i rychlejší nabíjení. Nově bude výroba probíhat na několika linkách naráz ve schématu jakéhosi stromečku, kdy se v určité fázi výroby vozy zase setkají.
Celková doba výroby se sníží na 15 %
Platforma Universal umožní použití menšího množství dílů (o 20 %) i menšího množství spojovacích prvků (o 25 %). Na výrobních linkách bude zároveň o 40 % méně montážních míst, na kterých musí vůz po cestě zastavit. Celková doba výroby těchto vozů má ve výsledku zabrat jen 15 % času běžných automobilů.
Připravovaný vůz od Fordu má být kromě jiného velmi prostorný, takže v tomto parametru předčí i Toyotu RAV4. Zároveň by se ale nemělo jednat o nudné auto, z nuly na sto bude akcelerovat za 4,5 sekundy. Bohužel očekávaný dojezd zatím neznáme, víme jen že se budeme bavit o 400voltové architektuře. Baterie má být dokonce ještě o 15 % menší než u BYD Atto, což umožní snížení ceny vozu, podepíše se to ale také na dojezdu. Dle Alana Clarka, který vede oddělení vývoje elektromobilů u Fordu, bude možné relativně nízký dojezd navýšit vylepšením aerodynamiky vozu. Na reálné parametry vozidla si bohužel budeme muset ještě počkat.