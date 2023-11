Revoluce mezi ledničkami? Whirlpool uvedl model, který šetří prostor i energii

Jaká je budoucnost lednic? Budou menší, uvnitř prostornější a zároveň energeticky šetrné

Společnost Whirlpool veřejnosti odhalila novou technologii SlimTech, která je založena na izolaci pomocí vakua a stlačeného prášku

Výroba má začít na začátku příštího roku

Lednice je jeden z domácích spotřebičů, který většinou nevzbuzuje žádné vášně. Ačkoliv výrobci nabízejí množství modelů, téměř vždy to bude obrovská bílá krabice, stojící v rohu místnosti. To se nyní pokouší změnit společnost Whirlpool Corporations, která zaštiťuje dceřiné firmy JennAir, KitchenAid a Whirlpool. Tyto společnosti investovaly více než 6 let vývoje do nové technologie SlimTech.

Technologie, na kterých lednice fungují, jsou v podstatě stejné už více než 50 let. Stěny jsou tvořeny z plastu a tlusté vrstvy polyuretanové pěny, což je důvod poměrně velké tloušťky stěn i dveří. SlimTech využívá vakuovou technologii a vrstvu stlačeného prášku, který je uzavřen uvnitř kovové skořepiny stěny nebo dveří.

Jen dvířka lednice jsou díky tomu o 60 % tenčí než je zvykem a celý vzhled lednice spíše připomíná jakousi high-tech skříň než lednici. Kromě vzhledu je ale novinka také praktická. Vnitřní prostor se navýšil o celých 25 %, a pokud se použije tlustší vrstva izolace, je možné dosáhnout úspory energie až o 50 %.

Aktuální tloušťka stěn, která je zhruba 5 cm, se u nového modelu smrskla na pouhé 2 cm. Díky kovovému tělu je pak možné vytvářet ostré tvary a i vnitřek lednice nyní vypadá dost odlišně od zažitých standardů. Podle generálního ředitele Whirlpoolu Bitzera je přechod k nové technologii běh na dlouhou trať.

Už nyní jsou ve vývoji roky úsilí a pokud chce společnost zahájit masovou výrobu podobných produktů, musí tomu uzpůsobit celý výrobní řetězec. Zatím se výroba těchto produktů soustředí do malých závodů v americkém Ohiu. Už tak ale investice do výrobního řetězce činí více než 16 milionů dolarů, což je asi 367 milionů korun.

První kusy uvidíme už v lednu na CESu

Zároveň je nutno upozornit na velmi dlouhý horizont návratnosti podobné investice. V průběhu vývoje už tedy byly jisté pochybnosti, zdali pokračovat dál a nebo ne. Nakonec se ale povedlo technologii dokončit a první sériové lednice s novou technologií pod značkou JennAir budou vyrobeny na začátku příštího roku. Zároveň bychom je mohli vidět naživo v rámci lednového CESu v Las Vegas.

Podle Bitzera by se mohlo změnit i zažité používání lednic. Nyní máme jednu velkou lednici v kuchyni a cestujeme k ní z celého bytu nebo domu. Díky novým menším lednicím s nízkou energetickou náročností do budoucna nebude problém používat více menších ledniček rozmístěných po celém bytě nebo v kancelářích. Nebudou zabírat tolik prostoru ani spotřebovávat zbytečně velké množství energie.