Reklamy na SkyShowtime: jak se jich zbavit i u vás?

Služba SkyShowtime zavádí nový typ předplatného obsahující reklamy

Pokud budete chtít sledovat Yellowstone či Mission: Impossible bez reklam, připlatíte si

Standardní předplatné s reklamami bude od 23. dubna za 159 Kč/měsíc, bez reklam za 219 Kč/měsíc

Streamovací platformy, to není jen Netflix, HBO a Disney+. Mezi nimi je i řada u nás méně populárních, ale přesto obsahem nabitých alternativ, jako je kupříkladu SkyShowtime. Právě tato služba dnes oznámila zavedení nového předplatného, v rámci kterého se budou uživatelům zobrazovat reklamy. Předplatné bude nabízeno současně se stávajícím předplatným, které dostane nový název Standard Plus. Jinými slovy, předplatné Standard bude obsahovat reklamy, Standard Plus zůstane bez reklam.

Levněji s reklamami, bez nich už za příplatek

„Cílem SkyShowtime bylo vždy nabízet skvělou zábavu za skvělou cenu. I nadále se snažíme divákům na našich trzích přinášet to nejlepší z Hollywoodu i atraktivní místní tituly. Zavedením našeho nového Standardního předplatného s reklamou služba SkyShowtime i nadále vede z hlediska ceny a kvality, protože zákazníkům poskytuje ještě dostupnější nabídku zábavy pro celou rodinu,“ uvedl Monty Sarhan, generální ředitel SkyShowtime.

Standardní předplatné s reklamou (159 Kč měsíčně) a předplatné Standard Plus (219 Kč měsíčně) budou zákazníkům k dispozici přímo v aplikaci na zařízeních Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung a prostřednictvím webových stránek od 23. dubna. Co tato změna znamená pro stávající předplatitele a pro ty, kteří si SkyShowtime předplatili za poloviční cenu v rámci zavádějící akce, momentálně zjišťujeme.

SkyShowtime je exkluzivním domovem světa Yellowstone (všechny řady Yellowstone, 1883 a 1923), velkofilmů Mission: Impossible či Tlapkové patroly. V blízké době bohatý katalog rozšíří o další filmy a seriály, jako jsou například Mary & George, Oppenheimer, Star Trek: Discovery a Tatér z Osvětimi (The Tattooist of Auschwitz).