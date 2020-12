Recenze Xiaomi Mi 10T Lite: zaujme designem, výbavou i cenou

Čínská společnost Xiaomi před dvěma měsíci představila nové smartphony modelové řady Mi 10T, která čítá celkem tři modely. Na nejvybavenější model Mi 10T Pro jsme vám přinesli první českou recenzi ihned po jeho uvedení. V tomto testu jsem se naopak zaměřili na nejlevnější z dané trojice – model Mi 10T Lite. Novinka opět láká na skvělý poměr ceny a výkonu. Ve výbavě najdeme procesor Snapdragon 750G s podporou 5G a velký 6,67palcový IPS displej, který se pyšní obnovovací frekvencí 120 Hz.

Potěší i atraktivní design, čtečka otisků prstů na boku nebo vysoká kapacita baterie a rychlé 33W nabíjení. Primární fotoaparát nabízí 64Mpx rozlišení a elektronickou stabilizaci obrazu. Společnost mu ještě dělá 8Mpx širokoúhlý fotoaparát, makro kamerka a portrétový snímač. Operačním systémem je Android 10 doplněný o uživatelskou nadstavbu MIUI 12.

Velký 120Hz displej, stereo reproduktory, čtečka otisků prstů na boku

Nechybí NFC, infraport, hybridní slot na karty, podpora 5G

Hlavní 64MPx fotoaparát, 4 820mAh baterie, rychlé 33W nabíjení

Telefon je dostupný v námi testované modré barvě, dále v šedé a stylové zlaté. Smartphone se na českém trhu prodává za 7 999 Kč s 64GB pamětí, respektive za 8 999 Kč se 128GB úložištěm. Na jakých místech se šetřilo, jak novinka fotí a jaká je v praxi? To a mnohem víc se dozvíte v naší podrobné recenzi.

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. V krabičce se nachází samotný telefon, metr dlouhý USB-C kabel pro napájení či přenos dat, spona pro vyjmutí hybridního slotu na karty, uživatelské příručky, gumový obal a 33W napájecí adaptér. Chválím i za ochranou fólii na displeji.

Atraktivní design, ale větší rozměry

Po rozbalení a uchopení telefonu do ruky jsem byl lehce překvapen z jeho rozměrů. Mi 10T Lite je totiž poměrně velké zařízení, jehož proporce jsou 165,4 x 76,8 mm. Tloušťku se podařilo vměstnat pod jeden centimetr – konkrétně v pase je to 9 mm, avšak v místě fotomodulu je tloušťka 11,5 mm. Hmotnost 214,5 gramů také není zanedbatelná a při přenášení v kapse a při delším držením to budete zkrátka cítit.

Designem Mi 10T Lite do své modelové řady příliš nezapadá, řeč je zejména o zadní straně. Na první pohled mě zaujal modul s fotoaparáty. Ten hodně připomíná poměrně nedávno testovaný Poco X3. Fotomodul sice vypadá, jako kdyby byl kruhový, ale není. Jeho vzhled se mi osobně líbí, a i když vystupuje nad povrch, telefon se při položení na stůl nijak zvlášť nenaklání, za což chválím.

Záda jsou po delších stranách příjemně zaoblena, což dopomáhá k lepšímu úchytu a dobré ergonomii. Zadní strana je skleněná (Gorilla Glass 5), dost kluzká a snadno na ní ulpívají otisky prstů. Její vzhled je ale atraktivní a zejména ve zlaté variantě hodně originální. Naše modrá verze má stylový přechod do stříbrné.

Dílenské zpracování a ergonomie

Je škoda, že telefonu schází jakákoliv zvýšená odolnost. Boky telefonu jsou plastové, ale jejich matný povrch je povedený. Plast je tvrdý a pevný, což zaručuje celkovou tuhost zařízení. Na levém boku je umístěn hybridní slot na karty (pro dvě nanoSIM nebo jednu nanoSIM + microSD kartu) a vespodu potěší svou přítomností 3,5mm výstup na sluchátka a USB-C konektor.

Ergonomie zařízení je na přijatelné rovni. Nicméně přední stranu jednou rukou neobsáhnete. Rámečky okolo displeje jsou přijatelně tenké, akorát spodní bradička je trochu širší. Dle posledních trendů se u horního okraje nachází kruhový výřez pro selfie kamerku, který při používání telefonu nijak nevadí. Nad ním se nachází výdech telefonního sluchátka, které rovněž dělá partnera hlavnímu reproduktoru.

Za přítomnost stereo reproduktorů velice chválím, protože se opět jedná o vlastnost, kterou v dané cenové kategorii jen tak neuvidíte. Notifikační dioda je sice přítomna ve výdechu telefonního reproduktoru, avšak její barva je bílá a navíc je dosti malá, takže poměrně nevýrazná. Na horní straně ještě našel své místo infraport pro ovládání elektroniky.

Čtečka otisků prstů na boku a odemykání obličejem

Xiaomi se u nových modelů rozhodlo umístit čtečku otisků prstů na pravý bok telefonu do tlačítka Power. Pro mě osobně je to trochu zklamání, ale věřím, že plno uživatelů to naopak vřele uvítá. Nicméně čtečka je vhodně umístěna, akorát pro pravý palec.

Odemykání je bleskurychlé, zde se žádné kompromisy neodehrály. Ačkoliv plocha čtečky není příliš velká, byla vždy velice přesná a pohotová. Jen výjimečně se mi stalo, že čtečka na první pokus můj prst nerozpoznala. Pro odemknutí stačí prst na plošku přiložit nebo zmáčknout tlačítko.

Vhod může přijít i 2D odemykání obličejem, které je pohodlné a rychlé. Rozpoznání funguje při jakémkoliv natočení telefonu (například v režimu naležato) a dokonce i za horší světelných podmínek (při protisvětle nebo ve tmě), akorát musíte počítat s větší prodlevou.

Displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz

Mi 10T Lite disponuje velkým 6,67palcovým IPS LCD displejem s poměrem stran 20:9. Rozlišení Full HD+ (2400 x 1080 pixelů, 395 pixelů na palec) je více než dostatečné. Panel je kryt odolným sklem Gorilla Glass 5 a zabírá 84,6 % přední plochy.

Maximální jas zobrazovače je 450 nitů a díky tomu je dobře čitelný i na přímém slunci. Popravdě nemám nic, co bych displeji vytkl. Nabízí syté barvy, výborné pozorovací úhly, podporu HDR10 a skvělou čitelnost za jakýkoliv podmínek.

Velkým trendem poslední doby je vyšší obnovovací frekvence displeje. Konkrétně smartphonů se 120Hz displeji přibývá nejvíce a Mi 10T Lite v tomto směru nezůstalo pozadu. Vyšší frekvenci lze zapnout pro plynulejší animace systému, ale některé aplikace ji bohužel nepodporují, což je škoda. Pro úsporu energie lze zvolit i standardní frekvenci 60 Hz.

Hardwarová výbava: klasická střední třída

Smartphone pohání 8nm čipset střední třídy Qualcomm Snapdragon 750G (2 x 2,2 GHz Kryo 570 a 6 x 1,8 GHz Kryo 570). Procesor doplňuje grafický čip Adreno 619 a plně dostačujících 6 GB operační paměti. Je škoda, že telefon nenabízí výkonnější Snapdragon 765G. V bechmarku AnTuTu (v8) smartphone dosáhl na téměř 319 tisíc bodů.

Výkon telefonu je tak zcela dostatečný na běžné činnosti. Při náročnějších hrách a úkonech už může telefonu docházet dech, a to zejména při aktivní 120Hz obnovovací frekvenci displeje. Nicméně reakce systému byly při používání bezproblémové.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 10T Lite Systém: Android 10 Rozměry: 165,38 x 76,8 x 9 mm , Hmotnost: 214,5 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 750 5G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 570, 6x 1,8 GHz Kryo 570 RAM: 6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,67", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.9, 1/1.72", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4820 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Na výběr máte ze dvou paměťových variant – 64 a 128 GB. Úložiště lze navíc rozšířit o paměťovou kartu microSD do kapacity 512 GB, avšak tím si znepřístupníte místo pro druhou nanoSIM. Ve výbavě nechybí 5G, LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, infraport a ani oblíbené NFC.

Baterie s vysokou kapacitou a 33W nabíjení

V zařízení se ukrývá akumulátor s vysokou kapacitou 4 820 mAh. Díky němu telefon bez problémů zvládá při běžném používání dva dny na jedno nabití. Správa napájení nabízí základní spořič baterie (s ním se výdrž zlepší 1,5x) a ultra úsporný režim, který zanechá v provozu jen nezbytné funkce – volání, SMS a připojení k internetu, což prodlouží výdrž až desetinásobně, což se hodí, pokud víte, že se ještě nějaký čas nedokážete dostat ke zdroji energie.

Telefon také podporuje velmi rychlé 33W nabíjení, což by mu mohly závidět i mnohem dražší smartphony. Velice chválím i za přibalený 33W adaptér, který telefon dobije za 30 minut na 65 % kapacity, z nuly do plna pak za pouhých 60 minut, což je skvělý výsledek. Bezdrátové nabíjení chybí, což se vzhledem k ceně dá odpustit.

Operační systém Android 10 a nadstavba MIUI 12

V telefonu najdeme operační systém Android 10, který je tradičně doplněn o uživatelskou nadstavbu MIUI, tentokrát ve verzi 12. Systém je velmi dobře odladěn a jeho plynulost je na jedničku. Prostředí je moc pěkně zpracované, vše je designově úhledné a uživatelsky přívětivé.

I když zde bych se rád zastavil. Mi 10T Lite totiž nedostalo novou notifikační lištu a nabídku s rychlými přepínači jako Mi 10T Pro. Samozřejmě je v systému hned několik funkcí navíc. Využít můžete i ovládání gesty, témata prostředí (ta změní vzhled ikon apod.), nechybí ovládání jednou rukou, režim Game Turbo nebo funkce Druhý prostor (např. pro oddělení firemních a soukromých věcí).

Xiaomi vybavilo telefon i aplikací Mi Community, AliExpress, Netflix, WPS Office a několika dalšími nástroji. Bohužel zde najdete i několik předinstalovaných her a skrytých reklam, ale vše jde naštěstí odstranit. Kdyby výrobce tenhle balast v základu nenabízel, bylo by to mnohem příjemnější.

Fotoaparát: příjemné překvapení

Na zádech Mi 10T Lite se nachází hned čtyři fotoaparáty:

Hlavní má vysoké rozlišení 64 Mpx, dobrou světelnost f/1.9, 1/1,73palcový senzor a fázový autofokus

8Mpx širokoúhlý snímač se záběrem 120° a světelností f/2.2

2Mpx makro kamerka, f/2.4

2Mpx hloubkový snímač, f/2.4

Selfie kamerka dostala vysoké 16Mpx rozlišení (f/2.5). Kromě „širokáče“ a čelní kamerky je soustava shodná s levnějším Poco X3. Hlavnímu fotoaparátu schází optická stabilizace obraz, což se negativně projevuje zejména za horších světelných podmínek.

Širokoúhlému snímači naopak schází automatické otření. Hlavní fotoaparát nabízí „vylepšení“ pomocí umělé inteligence, HDR, portrétní režim, 64Mpx mód, noční scénu, profesionální režim, panorama a další speciální režimy (dlouhá expozice, klonování objektů ve scéně a další).

Hlavní fotoaparát fotí velmi dobře

Kvalita fotografií z hlavního fotoaparátu je velice dobrá a ve své třídě patří k těm lepším. Celkově fotografie nabízejí slušnou ostrost s minimem šumu, a i dynamický rozsah je dobrý. Smartphone vhodně volí barvy a chválím i za rychlost ostření.

Velmi dobře si vedou i makro snímky, u kterých hlavní snímač umí krásně a přirozeně rozmazat pozadí. U makro snímků musím pochválit i vysokou míru detailů. Telefon má i speciální makro kamerku, která dokáže zachytit předměty už ze 4 centimetrů. Avšak snímky v jejím podání nejsou vůbec dobré a mě osobně tento foťák přijde k ničemu.

Selfie kamerka pořizuje obstojné snímky – s HDR jsou fotky více prosvětlené, mají nižší úroveň šumu a více detailů. Ve srovnání s realitou mají fotografie se zapnutou AI hodně živé barvy, proto doporučuji fotit bez ní.

Další funkcí je portrétní režim, který obstarává kýžený bokeh efekt. Je příjemné, že jej lze použít i pro fotografování jiných objektů než jen lidí. I když se jedná o softwarový efekt, tak jsou fotografie dosti povedené, protože je při jejich pořizování do hry zapojuje hloubkový snímač.

Širokoúhlé fotografie a nedokonalé dvojnásobné přiblížení

Širokoúhlý snímač je vhodný pro zachycení krajiny, budov nebo větší skupiny lidí. Akorát svou kvalitou a mírou detailů samozřejmě nedosahuje na hlavní fotoaparát, zejména při okrajích bývají snímky dosti neostré a s vysokým šumem.

Mezi rychlými přepínači je dostupné i dvojnásobné přiblížení. Nejde jen o pouhý výřez z fotoaparát, ale Xiaomi do procesu zapojuje i softwarovou optimalizaci pro lepší detaily. Jenomže zde je kámen úrazu. Při zkoumání daných snímků jsem u všech objevil značné artefakty a nedokonalosti. Ty se objevují u pohybujících se předmětů. Například větve stromů jsou rozmazané a rozpixelované, stejně tak voda apod. Věřím, že výrobce tuto chybu co nejdříve odstraní.

Focení v noci

Za nedostatečných světelných podmínek v budově nebo za šera se u fotografií začíná objevovat poměrně dost šumu a neostrosti, což se dá vzhledem k ceně a optické stabilizace pochopit. Rozdíl mezi nočními fotografiemi pořízené na automatiku a na noční režim je rozdíl viditelný na první prohled.

Tip: Snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde.

Noční režim musím vcelku pochválit, protože v hodně situacích dokáže pořídit ostřejší a prosvětlenější snímky. Nicméně v některých situacích je při nočním režimu znát vyšší výskyt šumu.

Video ve 4K bez stabilizace a širokáče

Mi 10T Lite zvládá nahrávat video maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps, avšak v tomto případě bez využití elektronické stabilizace obrazu a širokoúhlého fotoaparátu.

Xiaomi Mi 10T Lite: camera test (4K, 30 fps)

Tohle upřímně vůbec nechápu, protože u levnějšího Poco X3 s tím nebyl žádný problém. Stejně tak nelze mezi fotoaparáty přepínat během natáčení. Ve Full HD rozlišení je stabilizace poměrně účinná.

Xiaomi Mi 10T Lite: camera test (Full HD, 30 fps)

Obecně je kvalita záznamu z hlavního fotoaparátu překvapivě dobrá, video má pěkné barvy a šum v přijatelné rovině. Chválím i rychlost i plynulost ostření.

Závěrečné hodnocení

Na levnější vlajkový model od Xiaomi jsem se těšil, ale musím uznat, že mě v některých věcech trochu zklamal. Telefon mi v mnohém připomíná levnější Poco X3, ale oproti němu i v některých věcech ztrácí. Nepotěšil mě záznam videa, protože 4K záběry nejsou stabilizované a pro toto rozlišení není možné použít širokáč. Přitom výkon zařízení není špatný, ale je pravda, že v dané cenové kategorii by to mohlo být i lepší.

120Hz displej je lákadlo, ale osobně bych raději preferoval AMOLED panel například s 90Hz frekvencí. Ale výhrady k displeji nemám a chválím za stereo reproduktory. Spokojeni budete i s výdrží baterie a s rychlým 33W nabíjením. Plno uživatelů nepotěší ani větší rozměry, vyšší hmotnost a žádná zvýšená odolnost. Plusové body smartphone dostává za NFC, 3,5mm audio výstup, hybridní slot na karty, infraport a notifikační diodu.

Čtečka otisků prstů na boku je rychlá a vhodně umístěná. Pro autentizaci lze využít i odemykání obličejem, které je také rychlé a pohodlné. Operační systém je rychlý a uživatelské prostředí přívětivé. Design zadní strany je atraktivní, ale záda jsou hodně kluzká, s čímž je nutné počítat. Hardwarová výbava není špatná a hlavní fotoaparát podává nadprůměrné výsledky.

Cena Xiaomi Mi 10T Lite začíná na částce 7 999 Kč za 6GB RAM a 64GB úložiště, což je příznivé, ale konkurence je pestrá a mnohdy nabízí o něco lepší výbavu. Za podobné peníze má Xiaomi v nabídce ještě jarní Mi 10 Lite, který nabízí AMOLED displej a výkonnější čipset, a Mi Note 10 Lite. Mezi další konkurenty patří OnePlus Nord N10 5G, Motorola Moto G 5G, Realme 7 Pro nebo Realme X3 SuperZoom, který poměrně hodně zlevnil.