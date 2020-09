Recenze Motorola Moto G 5G Plus: protáhlý sympaťák se slušnou výbavou

Dávno jsou pryč doby, kdy Motorola byla pionýrem v oblasti mobilních telefonů. V současné době patří značka pod křídla čínského Lenova, které nezahálí a chrlí na trh jeden telefon za druhým. I přes svůj krkolomný název má Motorola Moto G 5G Plus jistě co nabídnout, ale obhájí si své místo na slunci? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a konstrukce

Konstrukce je jednou ze silných stránek Motoroly a i v případě Moto G 5G Plus se jedná o špičkovou práci. Protáhlý displej s poměrem stran 21:9 umožňuje telefonu být štíhlý v pase, takže do ruky padne jako ulitý. Ani hmotnost 207 gramů mi příliš nevadila – distribuce váhy je v případě Moto 5G Plus na dobré úrovni. Plastový rám a záda působí dobrým dojmem, jen jsou příliš náchylné na otisky prstů.

Design na mě rovněž udělal dobrý dojem, obzvláště v mnou testované modré barvě. Ta pod úhlem hází duhové odlesky a při bližším pohledu je vidět jemná textura, která dodává telefonu osobnost. Čtvercový modul fotoaparátu příliš originality nepobral, ale chválím, že příliš nevystupuje z těla zařízení. Čtečka otisků prstů by mohla být umístěna trochu níž, ale záleží, jak dlouhé máte prsty.

Přední strana má poměrně tenké rámečky, nicméně určitě bych se nezlobil, kdyby byly ještě o něco málo tenčí. Hůř jsem se smiřoval s dvojitým průstřelem v levém horním rohu. Výřez či jeden průstřel je něco, na co nemám problém si zvyknout, ale dva fotoaparáty jsou na mě zkrátka moc nápadné.

V balení je kromě telefonu a obligátních nezbytností také USB-C kabel, rychlá 20W nabíječka a silikonové pouzdro. Kdyby Motorola přihodila ještě nalepenou fólii z výroby, byl bych maximálně spokojený. I tak ale chválím přítomnost obalu navíc.

Parametry a funkce

Telefon do značné míry definuje jeho displej. Ten v Motorole má 6,7″, je typu LTPS a má rozlišení 1080 x 2520 pixelů při poměru stran 21:9. Nechybí ani 90Hz obnovovací frekvence a podpora HDR10. Displej je na střední třídu velmi kvalitní, jas je dostatečný i na přímém slunci a je doslova radost na něj pohledět. Zobrazovací panel je jednou z předností Motoroly.

Motorola Moto G 5G Pro se ve střední třídě rozhodně neztratí. Osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 765 doplňuje grafika Adreno 620, 4/6 GB RAM a 64/128 GB vnitřní paměti rychlosti UFS 2.1 s možností rozšíření o microSDXC karty. Z benchmarku AnTuTu si Motorola odnesla 307 274 bodů. Reproduktor je sice poměrně hlasitý, ale zároveň je plochý a nevýrazný. Příležitostné video na YouTube zvládne, ale žádný extra zážitek nečekejte.

Hardwarové parametry Motorola Moto G 5G Plus Systém: Android 10 Rozměry: 168 x 74 x 9 mm , Hmotnost: 207 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765, octa-core 1x 2,3 GHz Kryo 475 Prime, 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,7", Full HD+, 1080 x 2520 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.2, AF, makro , Přední kamera: 16 + 8 Mpx, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, všechny myslitelné geolokační služby, NFC, FM rádio, 3,5mm jack či USB typu C s podporou rychlého nabíjení. Odolnost proti vodě a prachu tady sice není ve standardu IP či MIL, ale alespoň disponuje nástřikem, který vodu odpuzuje. Ve vypínacím tlačítku ještě najdete čtečku otisků prstů, která je rychlá, ale občas je nutné prst přiložit ještě jednou.

Operační systém

Vzhledem k tomu, že Motorola již delší dobu razí cestu relativně čistého Androidu, není se v této kapitole moc o čem rozepisovat. V Moto G 5G Plus najdeme Android ve verzi 10, který je obohacen o drobné vychytávky z dílny Motoroly. Ať už jde o always on displej, vlastní widget nebo několik šikovných gest, nejedná se o nic zásadního, co by vám Motorolu prodalo.

To ale neznamená, že se jedná o zanedbatelná vylepšení. Gesta lze využít například pro rychlé spuštění svítilny či fotoaparátu, nechybí ani herní režim. Naprostou samozřejmostí je u Motoroly perfektní odladění systému – nikde na nic nečekáte, aplikace se spouští bleskurychle a 90Hz zobrazovač plynulost Moto G 5G Plus jen umocňuje.

Fotografie a záznam videa

Na fotografování si Motorola zavolala na pomoc hned čtveřici senzorů. Hlavní disponuje 48 Mpx, světelností f/1.7 a PDAF, širokáč nabídne 8 Mpx a světelnost f/2.2, makro se chlubí 5 Mpx a světelností f/2.2 a posledním do party je hloubkový senzor s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.2. Pro pořádek dodám, že na přední straně je dvojice 16/8 Mpx se světelností f/2.0, respektive f/2.2.

Hlavní fotoaparát je papírově největším tahákem Motoroly Moto G 5G Plus. Za dobrého světla předvádí opravdu prvotřídní podívanou ve střední třídě – fotky jsou ostré, dobře prosvětlené, barevně věrné a mají minimum šumu. HDR funguje taktéž dobře a můžete si být jistí, že jakmile za dne vytáhnete Motorolu pro rychlý snímek, odejdete z kvalitní fotkou.

Širokoúhlý objektiv velmi zdatně drží krok, obzvláště za dobrého světla si můžete vybrat dle libosti, zda sáhnete po hlavním, nebo širokoúhlém objektivu – výsledek bude plus mínus stejný. Makro už je na tom trochu hůře a občas byl problém s ostřením, obzvláště z velké blízkosti. I tak je ale makro objektiv vcelku použitelný, byť je jeho opodstatnění diskutabilní. Ještě o něco hůř než makro je na tom hloubkový senzor, který bych s klidem oželel.

Dobrá světelnost je příslibem kvalitních nočních fotografií, bohužel praxe ukázala, že ani světelnost f/1.7 neznamená, že telefon pořídí dobré noční snímky. Při přimhouření obou očí se noční režim dá považovat za průměrný. Teplota světla velmi často uletí mimo, fotky jsou často nejen při okrajích rozmazané, občas se také slévají detaily.

Focení v noci vyžaduje především silný zdroj umělého světla, jako je třeba pouliční lampa. Tady zároveň pozor na protisvětlo, které Motorola moc nezvládá. Když nemáte lampu úplně na dosah, poznáte všechny limity fotoaparátu – fotky jsou skoupé na detaily, nemají věrné barvy a nejsou ani příliš ostré. Selfie jsou z předních fotoaparátů vcelku kvalitní a portrétové maniaky potěší jak hlavní selfie fotoaparát, tak ten širokoúhlý.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Video můžete natáčet až v rozlišení 4K při 30 fps, osobně ale doporučuji sáhnout spíše po konzervativnějším Full HD při 30 či 60 fps. Za dne nemá video potíže s rychlou změnou scény, dokáže poměrně rychle přeostřit a upravit světelnost. Dokonce ani protisvětlo nedělá záznamu videa větší potíže.

To ale platí především pro hlavní objektiv. Širokáč už tak dobrý není, občas má rozhozený obraz a výstup z něj není ve srovnání s hlavním snímačem příliš kvalitní a trpí taktéž na viditelné přeostřování. Zvuk je pak samostatnou kapitolou – s šumem větru si Motorola poradit nedokázala, hluk dopravy jí taktéž dělal potíže. Zvukové orgie prostě nečekejte.

Motorola Moto G 5G Plus sample video

Watch this video on YouTube

V noci natáčejte pouze jako nouzové řešení. Záznam příliš neoplývá detaily a automatika má viditelné potíže trefit teplotu světla – několikavteřinový záznam je tak schopen vystřídat celou paletu barev, přičemž žádná z nich neodpovídá realitě. V kombinaci s horším zvukem se poté jedná o videa, kterými se nikomu nebudete chtít chlubit.

Výdrž na baterii

Baterie je pro mnoho uživatelů téma číslo jedna. V tomto ohledu má Moto G 5G Plus rozhodně co nabídnout, neboť pod kapotou se nachází velká 5 000mAh baterie s podporou 20W nabíjení. Bezdrátové nabíjení byste hledali marně, to je nicméně ve střední třídě běžný jev. Celkově hodnotím výdrž pozitivně – náročný pracovní den zvládne Motorola bez problémů a ještě jí něco zbude do zítřka, při méně náročném víkendu jsem musel nabíjet až v pondělí.

Při přehrávání Full HD videa po dobu jedné hodiny na maximální jas klesla hodnota baterie o 11 procent, což je vcelku přijatelná hodnota. S nabíjením to je horší – dodávaný adaptér kompletně nabije Motorolu za zhruba dvě hodiny, za jednu hodinu ale získáte 65 procent. Při takto velkých bateriích by rychlé nabíjení mohlo být přeci jen o něco rychlejší.

Závěrečné hodnocení

Model Moto G 5G Plus je bezesporu povedeným přídavkem do střední třídy. Sázka na prvotřídní displej s poměrem 21:9, dostatečně výkonný hardware, podporu 5G sítí a především velkou baterii je koktejl, který Motorola zkrátka umí. Design výrobce taktéž zvládl na výbornou – v tomto ohledu jí nemohu nic vytknout. Odladěný software je pak jen třešničkou na dortu, stejně jako fotografie za dobrého světla. A výrobce to nepřehání ani s cenou. V době psaní recenze se pohybovala okolo 9 500 Kč, nicméně konkurence tady Motorole tvrdě šlape na paty. Zajímavou alternativou, kterou rovněž můžeme doporučit, je Realme X50 5G, jehož cena (v rámci oficiální české distribuce) u vybraných prodejců klesla na osm tisíc korun. A zapomenout nesmím ani na OnePlus Nord 5G, který ale z celého trojlístku vychází jako nejdražší.

Horší je to s rychlostí nabíjení a absenci toho bezdrátového. Ještě více mě mrzela chybějící odolnost proti vodě a prachu, pro jejichž vynechání nemá Motorola žádnou relevantní výmluvu. Čtečka otisků prstů by mohla být rychlejší a spolehlivější, stejně jako noční režim – právě na fotkách v noci se láme chleba a tady prostě novinka ztrácí.

Ve finále se ale jedná o povedený telefon, který jako každý má své přednosti a své mouchy. Nenároční uživatelé, kteří hledají kvalitní kousek hardwaru, který na pár let odolá zubu času, jistě mají dalšího favorita. Pro náročnější se vyplatí zvážit také konkurenci, která se nebojí do střední třídy přinést svěží vítr.