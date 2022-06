Recenze Tecno Camon 18 Premier: netradiční fotoaparáty nestačí

Telefon zaujme periskopem, gimbalem nebo LED přisvícením na přední straně

V základu obdržel 8GB RAM a 256GB úložiště, ale třeba na 5G sítě se nedostalo

Cena začíná na 8 999 Kč, čímž se ocitl mezi silnou čínskou konkurencí

Tecno není na trhu s mobilními telefony žádným nováčkem. Již od roku 2008 se však její lidé soustředili výhradně na Afriku, kde se postupem času staly mobily této značky jedny z nejoblíbenějších. V České republice se s nimi setkáváme až nyní, kde už musí počítat s úplně jinou konkurencí.

Na testování jsme obdrželi Tecno Camon 18 Premier, který patří mezi to nejvybavenější, co společnost nabízí. S cenou 8 999 Kč to nebude mít jednoduché, na druhou stranu zaujme netradičními funkcemi, jako jsou gimbalová stabilizace nebo periskop. Bude to však stačit? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Testovaný kousek přišel ve světle modré, prodává se rovněž tmavá. Tecno na český trh přivezlo pouze jednu paměťovou verzi, konkrétně s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Nadstandardní paměť však navýšila výslednou cenu, čímž se Tecno dostalo do konkurence modelů jako Realme 9 Pro+, Poco X4 Pro 5G nebo Samsung Galaxy A52s. Jinak řečeno, nováček to bude mít na českém trhu extrémně těžké.

Obsah balení a první dojmy

Smartphone dorazil ve stříbrné krabičce, která obsahuje poměrně dost příslušenství. Kromě samotného zařízení jde o 33W nabíjecí adaptér, kabel s USB-A na jednom a USB-C na druhém konci, základní špuntová sluchátka s 3,5mm audio jackem, manuály a také průhledné silikonové pouzdro. Rovnou z výroby je navíc na displeji nalepena ochranná fólie. Za balení si zaslouží Tecno pochvalu. Samotné první dojmy z telefonu jsou ale bohužel otřesné.

Začíná to už při položení telefonu na stůl nebo jinou rovnou plochu, kdy vás přivítá extrémní kolébání ze strany na stranu. Osobně mi to příliš nevadí, většinou se s tím dá setkat jen v omezené míře při dotycích v horních rozích. Tady se s kolébáním setkáte v podstatě při každém položení nebo dotyku, což je přinejlepším otravné. Na zadní straně totiž z těla vystupuje velký fotomodul a z něj ještě samotné objektivy, o které se celé zařízení opírá. Jinde se kolébání většinou vyřeší použitím pouzdra. To ale v tomto případě neplatí.

Druhý šok přijde chvilku po zapnutí. Rozhodně se nezapřou africké kořeny – docela si „užijete“ s předinstalovanými aplikacemi, které jsou pro Evropana absolutně neznámé. Jedná se většinou o různé klony populárních aplikací jako Tik Tok a Spotify. Nejhorší je ale neskutečné spamování v notifikacích. Každý den touto cestou přicházelo několik desítek reklam, zpráv jakoby od žen, které z vás chtějí vytáhnout peníze, atd. Tuto bouři nevyžádaných upozornění přitom rozpoutá pouhé zapnutí aplikací. Není to podmíněno žádnou registrací, přihlášením či povolením oprávnění. Do ohně přikládají i systémové aplikace jako Palm Store, webový prohlížeč Hi nebo launcher, který vám neustále nutí nové a nové tapety.

Poslat něco takového v roce 2022 na trh vyspělé země je absolutně nepřijatelné, obzvlášť když se zařízení může dostat do rukou někoho nezkušeného. Ten neudělá v podstatě nic špatného, ale v mžiku je zavalen spamem. Náplastí je, že všechny problémové aplikace se dají odinstalovat, byť to problém zcela nevyřeší. Nic to nemění na tom, že se Tecno Camon 18 Premier řadí k zařízením, která na mne udělala nejhorší první dojem – nemít povinnost psát recenzi, tak bych jej okamžitě vrátil.

Design a zpracování

Zadní strana připomíná starší Samsung Galaxy Note 20, a to nejen fotomodulem, ale také povedeným matným povrchem. Ten je příjemný na dotyk, ale na druhou stranu poměrně zachycuje nečistoty a otisky. V tom má výhodu světle modrá varianta, u které to není příliš vidět.

Matné sklo na zadní straně doplňuje lesklý plastový rám. Čtečka otisků na právě straně není zapuštěna do těla, ani nijak odlišena od okolí. Pro lepší nahmatání může posloužit přiložené pouzdro, které čtečku výrazněji odděluje od dvou tlačítek ovládání hlasitosti výše. Levá hrana nabídne šuplíček pro dvě nanoSIM a jednu microSD kartu zároveň. Na vrchní hraně se dá nalézt jeden mikrofon. Spodní strana nabízí 3,5mm audio port, USB-C, další mikrofon a hlasitý reproduktor. Na hlasité stereo se nedostalo.

Přední straně dominuje 6,7“ displej s centrálně umístěným „průstřelem“ pro selfie kameru. Téměř neviditelně působí její LED přisvícení vedle telefonního reproduktoru (byť praktický přínos je velký, viz níže). Spodní a horní rámečky jsou tlustší, na bocích jsou tradičně menší. Obecně se ale nejedná o nic hrozného, jde o takový průměr.

Samotné zpracování má ale Tecno velice dobré – nic se neprohýbá ani nevrže. Rozměry činí 163,8 × 75,9 × 8,2 mm a váha se zastavila na hodnotě 200 gramů. Nejedná se o žádného drobka, ale v ruce se drží pohodlně i díky zaobleným hranám. Absence voděodolnosti není vzhledem k ceně překvapením. Jedinou vyslovenou výtku si zaslouží zmíněný vystouplý fotomodul.

120Hz displej

AMOLED obrazovka o velikosti 6,7“ nabízí rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů (poměr stran 20:9 a jemnost 393 ppi). Maximální svítivost 550 nitů není zrovna vysoká a bohužel chybí i automatické zesílení jasu na slunečním svitu. Ve výsledku Tecno zaostává v čitelnosti. Trochu překvapivě chybí plnohodnotná funkce Always-On. V nastavení se sice dá aktivovat, ale funguje pouze při zvednutí telefonu nebo klepnutí na displej.

Podobně nedokonalé, respektive k ničemu, je i automatické přepínání obnovovací frekvence. Přímo systém běží na 120 Hz, ale jakmile se zapne libovolná aplikace či hra, přepne se na 60 Hz. A to je celé – například nějaké snížení frekvence po kratší nečinnosti zde není. V podstatě není rozdíl oproti tomu, když se nechá aktivovaný výhradně 120Hz režim. Ten stejně u většiny aplikací a her snižuje frekvenci na 90 nebo 60 Hz.

V nastavení se dá aktivovat noční režim, který aktivuje žlutý odstín, a vítanou funkci představuje tmavý režim, což se ve spojení s AMOLED obrazovkou hodí. Samotný displej kryje blíže nespecifikované tvrzené sklo. Jinak se jedná kvalitou o standardní AMOLED, kterých v podobné cenové kategorii vídáme mnoho. Ničím vyložené nepotěší, ale ani nezklame. Jedině snad vyšší svítivost by potěšila.

Čtečka otisků prstů a další metody odemykání

K dispozici jsou tři různé možnosti odemykání. Kromě tradičního vzoru, pinu či třeba hesla jde o 2D skenování obličeje a čtečku otisků prstů. Mezi preferované volby patří posledně jmenovaná. Umístění čtečky je ideální pro palec praváka a během testování jsem se nesetkal s žádným problémem. Odemykání probíhá rychle a zcela bez problémů. Jak jsem již říkal, snad jen kdyby se čtečka dala lépe nahmatat.

Skenování obličeje funguje rovněž spolehlivě, a to včetně případů ve zhoršených světelných podmínkách. V případě potřeby si telefon výrazněji rozsvítí displej pro účel přisvícení. Samozřejmě se musí počítat s tím, že se nejedná o žádné laserové skenování, které nejvíce proslavil iPhone. Využívá se tu pouze selfie kamera, která není stejně bezpečná. I proto se například při bezkontaktním placení musí pro potvrzení využít heslo nebo čtečka otisků – pouhý sken obličeje nestačí.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie nabídne kapacitu 4 750 mAh, takže jde na dnešní dobu o již mírný podprůměr. Výsledná výdrž je ale více než dobrá – při náročnějším používání, které zahrnovalo hraní her, focení a natáčení videí, zbývalo po 24 hodinách ještě 43 procent baterie. Do půlky druhého dne vydrží bez problémů a při nenáročném používání se na dva dny dostane také.

Naměřená rychlost nabíjení 33W adaptérem Dosažená úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 14 minut 23 minut 40 minut 59 minut

Rovnou v balení je přibalen 33W adaptér, se kterým kompletně nabijete zařízení do jedné hodiny. To je rozhodně chvályhodné. Na bezdrátové nabíjení se nedostalo.

Výkon hardwaru

Výkon obstarává čipset MediaTek Helio G96, což už na papíře není vzhledem k ceně nic skvělého. V podstatě se jedná o nejdražší telefon na českém trhu, který je jím vybaven. Pro porovnání: ten nejlevnější jménem Realme 8i se dá pořídit za zhruba 4 tisíce. Nezachrání to ani 8GB RAM a 256GB úložiště.

Podivnosti jsem zaznamenal při snaze zprovoznit benchmark AnTuTu, který systém odmítl nainstalovat, ať už jsem zkoušel nejnovější či starší verzi. Fungoval až odlehčený AnTuTu Lite, ve kterém telefon získal 306 tisíc bodů. V testu Geekbench získal v Single-Core 509 a v Multi-Core 1 780 bodů. Na závěr ještě uvedu výsledek testu Wild Life v 3D Marku, kde obdržel 1 095 bodů. V poslední jmenované aplikaci jsem vyzkoušel zátěžový test, se kterým si poradil perfektně. Stabilita byla 99 procent, po celou dobu zůstával výkon identický a teplota vystoupala maximálně na 36 stupňů Celsia.

Hardwarové parametry Tecno Camon 18 Premier Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Mediatek Helio G96, octa-core, 2× 2,05 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,8 × 75,85 × 8,15 mm, hmotnost: 200,6 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: ano, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4750 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.6, 26mm, PDAF, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 135mm, PDAF, 5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, gimbal OIS, selfie kamera: 32 Mpx, Full HD video, HDR Cena: 8 990 Kč Kompletní specifikace

Přímo v systému běží vše plynule a bez problémů. Žádný herní mobil to ale rozhodně není. Například v 3D akční hře Apex Legends dosáhne sotva na 40 fps, a to i v případě nastavení nejhorší kvality. Na nějaké jednodušší hry samozřejmě stačí, ale pokud chcete hrát náročnější tituly, doporučuji se porozhlédnout po něčem výkonnějším. Potěší alespoň NFC pro bezkontaktní platby, ale třeba na podporu 5G sítí se nedostalo.

Operační systém a nadstavba

Zařízení běží na starším Androidu 11 s lednovými bezpečnostními aktualizacemi. Podle slov českého distributora by do konce roku měla přijít aktualizace na Android 12. K předinstalovaným aplikacím už se vrátím jen krátce. Po úspěšném vyčištění od bloatwaru se ke konci testovacího období začaly objevovat notifikace od aplikace „oznámení“. Po klepnutí na některou z nich se zapne aplikace Phone Master, reklamami naplněný antivirus, čistič telefonu, urychlovač aplikací nebo třeba „ochlazovač telefonu“. Ten vás však kromě úsměvného překladu upoutá tím, že vám do notifikační lišty přidá panel s rychlým spuštěním různých funkcí. Panelu se dá zbavit, avšak samotné aplikace již ne. Nedá se deaktivovat ani odinstalovat.

Samotná nadstavba HiOS je kočkopes a evidentně se inspiruje u řady známějších alternativ. V první řadě si všimnete špatného nebo zcela chybějícího překladu do češtiny. Zbytek naštěstí používá alespoň angličtinu, a ne čínštinu, jak bývalo zvykem před několika lety u podobných značek. Podle vyjádření českého distributora měla do konce května přijít aktualizace, která problém s češtinou řeší. Vydání recenze jsme kvůli tomu pozdrželi o pár dní, nicméně 2. června stále nebyla k dispozici.

Fotoaparát a natáčení videa

Hlavní prodejní tahák produktu spočívá ve fotovýbavě, která je následující:

64Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 26 mm, světelností f/1.6 a fázovým automatickým ostřením

s ohniskovou vzdáleností 26 mm, světelností f/1.6 a fázovým automatickým ostřením 12Mpx širokoúhlý s ohniskovou vzdáleností 16 mm, clonovým číslem f/2.2 a stabilizací pomocí gimbalu

s ohniskovou vzdáleností 16 mm, clonovým číslem f/2.2 a stabilizací pomocí gimbalu 8Mpx periskopický s 5× optickým a 60× hybridním přiblížením, ohniskovou vzdáleností 135 mm, optickou stabilizací obrazu, světelností objektivu f/3.5 a fázovým automatickým ostřením

32Mpx selfie kamera spolupracuje s objektivem se světelností f/2.4. Poměrně netradiční je využití LED přisvícení na přední straně. To se vyskytuje na pravé straně od mřížky reproduktoru a funguje velice dobře. Nevyrovná se sice nedávno recenzovanému Vivo V23 5G, ale jak se můžete přesvědčit níže, selfie snímky v horších světelných podmínkách pozvedne tato LEDka o úroveň výše. Pokud by vám její efekt přišel příliš silný, můžete si selfie přisvítit i displejem.

Samotná fotoaplikace patří k těm jednodušším na ovládání. Dostalo se na klasické režimy jako noční, HDR nebo zkrášlovací. V základním režimu navíc smartphone automaticky mění nastavení podle typu scény. Na manuální režim nedošlo, jinak ale funguje aplikace poměrně rychle. Jedinou netradiční věc představuje sekundární fotoaparát s širokoúhlým objektivem, který neumí fotit v klasickém poměru 4:3.

V dobrém světle podává hlavní fotoaparát pěkné výsledky. Šum je nízký, barvy jsou přirozené a ostrost je dobrá. Velice uspokojivě funguje automatické HDR. Širokoúhlá kamera funguje podobně, avšak už se ze snímků vytrácí detaily. Velmi dobré fotografie vzhledem k ceně pořizuje i 8Mpx fotoaparát s periskopem. Navíc 5× optické přiblížení lze v této cenové kategorii zařadit mezi raritu. Využívání hybridního přiblížení už se nedá doporučit, kvalita rapidně padá dolů a při maximálním 60× přiblížení už nejsou snímky absolutně použitelné.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Se snižujícím se osvětlením nepřekvapivě padá i samotná kvalita výsledků. Všimnout si můžete poměrně značného šumu. S aktivním nočním režimem se fotografie začínají proměňovat v mazanice, navíc se algoritmy snaží noc předělat na den. U některých snímků to vypadá zajímavě, avšak autenticita jde stranou. Obdobná situace panuje i u zbylých dvou fotoaparátů.

Video dokáže Tecno Camon 18 Premier nahrávat maximálně v 1440p (2 560 × 1 440 pixelů), a to pouze u hlavního fotoaparátu. Zbytek pak dokáže produkovat jen Full HD videa při 30 fps. Kvalita je ale poměrně dobrá. U širokoúhlého fotoaparátu dělá stabilizace pomocí gimbalu divy. Na druhou stranu zamrzí, že se gimbal vyskytuje právě zde, protože výsledná kvalita videí je horší, vytrácí se například detaily.

Tecno Camon 18 Premier camera test (Gimbal stabilization, Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Tecno Camon 18 Premier camera test (Full HD, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Tecno Camon 18 Premier camera test (1440p, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Společnost Tecno přišla na český trh se zajímavým modelem, obzvlášť po stránce fotoaparátů. Jenže vysoká cena a špatný software z Camon 18 Premier dělají smartphone, který se nedá doporučit. To, že se společnosti daří v Africe, neznamená, že tomu bude tak i v Evropě. Za cenu 8 999 Kč se dají na českém trhu sehnat mnohem lepší alternativy s kvalitnějším displejem, vyšším výkonem, povedenějším softwarem nebo jinými lepšími funkcemi, třeba Samsung Galaxy A52s 5G, Realme 9 Pro+ nebo Xiaomi 11T.

Výhodu Tecno Camon 18 Premier rozhodně představuje 8Mpx sekundární fotoaparát s periskopickým teleobjektivem, stabilizace pomocí gimbalu u širokoúhlého fotoaparátu a LED přisvícení u selfie kamery. Potěší dobrá výdrž s rychlým nabíjením a dobré zpracování.

Kromě výše zmíněných neduhů musím zmínit také horší čitelnost displeje na slunci, otravné kolébání ze strany na stranu při položení na stůl (i při použití pouzdra), nízký výkon vzhledem k ceně, chybějící podporu 5G sítí či absenci nahrávání videa ve 4K rozlišení.

Tecno Camon 18 Premier 7.3 Design a zpracování 7.7/10

















Výkon a optimalizace 6.0/10

















Hardwarová výbava 6.8/10

















Kvalita fotografií a videa 7.6/10

















Výdrž baterie 8.2/10

















Klady fotoaparát s periskopem

gimbalová stabilizace

LED přisvícení u selfie kamery

dobrá výdrž baterie

rychlé nabíjení

skvělé zpracování

bohaté prodejní balení Zápory bloatware

stará verze Androidu

kolébání kvůli vystouplému fotomodulu

špatná čitelnost displeje na slunci

nízký výkon

nepodporuje 5G sítě

chybí nahrávání ve 4K

vysoká cena Koupit Tecno Camon 18 Premier